«Исцеляющая»: Рецензия Киноафиши

У девушки Хармони есть врожденный талант. Обычным прикосновением она способна забирать у других людей их сокровенные страхи. Всего одна встреча с Хармони — и вы забываете о боли и депрессии, снова чувствуете вкус жизни и потерянный смысл. Вот только целительница Хармони не испытывает от этого никакого облегчения. Чужая боль выворачивает героиню наизнанку, постепенно вытекая из организма через пальцы мерзкой чёрной жижей. Капля за каплей. У Хармони нет семьи и нет дома. Только грязный пустой склад, где она может свернуться калачиком, оставшись наедине со своим бесконечным одиночеством. Но однажды Хармони знакомится с сыном своей пациентки, прикосновение к которому не приносит ей боли и черных ошмётков под ногтями. Он тоже Другой. Молодых людей невероятно тянет друг к другу. Вскоре оба узнают, что на самом деле их даже не двое, а пятеро. Пятеро детей родились в один странный день двадцать лет назад. Пятеро детей с необычными способностями и трагической судьбой.

«Исцеляющая» — ностальгический прыжок в недавнее прошлое, когда слова «гот» и «эмо» еще не вышли из лексикона, Аврил Лавин была иконой стиля, а серия фильмов «Сумерки» оставалась главным учебником романтической любви и подростковой эмпатии. Австралийский режиссёр Кори Пирсон, видимо, планировал ухватить последние порывы девичьей фантастики рубежа тысячелетий и выпилить свой маленький аналог «Дивергента» и «Голодных игр» (оригинальным названием его фильма было «Исцеляющая: Пять частот. Часть первая»), но судьба распорядилась иначе. Исполнительница главной роли Джессика Фолкхолт погибла в автомобильной аварии спустя всего пару месяцев после завершения съемок, поставив символический крест на будущем франшизы. У грустной сказки с оптимистичным концом оказался очень страшный и надрывный эпилог.

Уроки эмпатического взросления под соусом городского фэнтези и реальной трагедии — бесценный подарок. Особенно если ты молод, одинок и, подобно героям фильма, не знаешь толком своего предназначения. К сожалению, кроме этих уроков режиссёру и сценаристу Пирсону предложить больше нечего. Благие намерения австралийца регулярно тонут в неуклюжем сценарии и пафосных сентенциях, взятых прямиком с книжной полки под табличкой «нью-эйдж».

«Во Вселенной существуют Пять Частот. Каждая из них — урок, который мы должны выучить, чтобы спасти наше человечество. Первая называется Вселенская Сила Гармонии. Или Баланса. Баланса эмоций Любви и Страха».

После одной такой грубоватой и до комичного многозначительной мудрости ты начинаешь иначе смотреть даже на слово «дивергент». Оно становится не менее родным и знакомым, чем прочитанные задом напёред диалоги из Чёрного Вигвама. Его мы, кстати, вспомнили тоже не случайно. Главного антагониста «Исцеляющей» играет молодой австралиец Имон Фэррен, которого многие наверняка запомнили по роли сына Одри Хорн и демонического Боба из третьего сезона культового сериала «Твин Пикс».

Феликс Зилич