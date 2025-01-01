Меню
Джонатан Бэйли
Награды
Награды и номинации Джонатана Бэйли
Jonathan Bailey
Награды и номинации Джонатана Бэйли
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
