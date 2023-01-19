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Лучший день рождения, 2021

2021 / Германия / Нидерланды / Швеция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 19 января 2023
В ролях
Джонатан Бэйли
Джонатан Бэйли
Дженнифер Сондерс
Дженнифер Сондерс
Эдриен Эдмондсон
Эдриен Эдмондсон
Гарри Каппер Райт
Ахмед Макс
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Лучший день рождения 1 постер
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