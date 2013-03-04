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Постер к сериалу Убийство на пляже
Постер к сериалу Убийство на пляже
Смотреть онлайн
Постер к сериалу Убийство на пляже
Постер к сериалу Убийство на пляже
Постер к сериалу Убийство на пляже
Постер к сериалу Убийство на пляже
Постер к сериалу Убийство на пляже
Постер к сериалу Убийство на пляже
Постер к сериалу Убийство на пляже
Рейтинги
8.6 Рейтинг IMDb: 8.4
Оцените
9 постеров
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Рейтинги
8.6 Рейтинг IMDb: 8.4
Оцените
Киноафиша Сериалы Убийство на пляже
Убийство на пляже (2013 - 2017) Broadchurch 16+
Год выпуска 2013
Страна Великобритания
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 46 минут
Телеканал ITV
Продолжительность 18 часов 24 минуты
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О чем сериал

«Убийство на пляже» — британский мини-сериал, снятый в жанре детектив. Производством шоу занимался телеканал iTV. Действие разворачивается в провинциальном городе, где происходит жестокое убийство ребенка. За расследование берутся только что вышедшая из декретного отпуска сержант Элли и инспектор Харди, который прибыл в город совсем недавно и никого еще не знает. Очень быстро становится понятно, что местные жители хранят миллионы темных секретов. Под подозрение главных героев падает не один, а сразу несколько человек. Но кто из них в действительности является убийцей?

В ролях Персонажи
Автор идеи
Крис Чибнелл
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Шарлотта Рэмплинг
Шарлотта Рэмплинг Jocelyn Knight
Дэвид Брэдли
Дэвид Брэдли Jack Marshall
Джоди Уиттакер
Джоди Уиттакер Beth Latimer
Вики МакКлюр
Вики МакКлюр Karen White
Дэвид Теннант
Дэвид Теннант D.I. Alec Hardy
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Убийство на пляже - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 8 эпизодов
 
Убийство на пляже - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2015, 8 эпизодов
 
Убийство на пляже - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2017, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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