«Убийство на пляже» — британский мини-сериал, снятый в жанре детектив. Производством шоу занимался телеканал iTV. Действие разворачивается в провинциальном городе, где происходит жестокое убийство ребенка. За расследование берутся только что вышедшая из декретного отпуска сержант Элли и инспектор Харди, который прибыл в город совсем недавно и никого еще не знает. Очень быстро становится понятно, что местные жители хранят миллионы темных секретов. Под подозрение главных героев падает не один, а сразу несколько человек. Но кто из них в действительности является убийцей?