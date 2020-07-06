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Киноафиша Сериалы Погнали
Погнали (2020 - 2020) Погнали 16+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал СТС
Продолжительность 8 часов 24 минуты
О чем сериал

В центре сериала «Погнали» оказывается семейство Осиных. Алла хочет отвезти младшую дочь на конкурс народной песни в Минск, прикрывая этим истинную цель поездки. Пока она собирается в дорогу, муж Эдик случайно травмирует брата и соглашается вместо него доставить посылку. Не желая оставлять сыновей дома одних, он решает организовать автомобильное путешествие в Минск, ставя под угрозу планы жены. В старом минивэне путь будет долгим, а дорогу семье Осиных осложнят бандиты, полиция и окружающее «гостеприимство».

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ирина Пегова
Ирина Пегова
Михаил Трухин
Михаил Трухин Эдуард Осин, отец Кирилла, Пети и Вари
Дмитрий Лысенков
Дмитрий Лысенков Виктор Осин, брат Эдуарда
Руслан Смирнов
Ольга Медынич
Ольга Медынич Алла Осина, мать Кирилла, Пети и Вари
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Погнали - Сезон 1 Сезон 1
2020, 21 эпизод
 
Кадры из сериала
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