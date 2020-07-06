В центре сериала «Погнали» оказывается семейство Осиных. Алла хочет отвезти младшую дочь на конкурс народной песни в Минск, прикрывая этим истинную цель поездки. Пока она собирается в дорогу, муж Эдик случайно травмирует брата и соглашается вместо него доставить посылку. Не желая оставлять сыновей дома одних, он решает организовать автомобильное путешествие в Минск, ставя под угрозу планы жены. В старом минивэне путь будет долгим, а дорогу семье Осиных осложнят бандиты, полиция и окружающее «гостеприимство».