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Киноафиша Сериалы Большая игра
Большая игра (2018 - 2018) Большая игра 16+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал СТС
Продолжительность 6 часов 40 минут
О чем сериал

«Большая игра» – это комедийный сериал о простом мужчине из российской глубинки, которого внезапно назначили тренером сборной по футболу. Дмитрий Попов работал поваром в военной части и любил вместе с друзьями покричать в телевизор во время трансляции матчей, мол, «кто так играет?». Но однажды ему самому выпала возможность объяснить российской команде, как именно нужно играть. В приказном порядке его направляют главным тренером в столицу, где ему придется завоевать уважение спортсменов и любовь избранницы.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сергей Лавыгин
Сергей Лавыгин
Александр Обласов
Александр Обласов
Анна Котова-Дерябина
Анна Котова-Дерябина
Максим Лагашкин
Максим Лагашкин
Наталья Рогожкина
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Большая игра - Сезон 1 Сезон 1
2018, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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