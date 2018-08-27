«Большая игра» – это комедийный сериал о простом мужчине из российской глубинки, которого внезапно назначили тренером сборной по футболу. Дмитрий Попов работал поваром в военной части и любил вместе с друзьями покричать в телевизор во время трансляции матчей, мол, «кто так играет?». Но однажды ему самому выпала возможность объяснить российской команде, как именно нужно играть. В приказном порядке его направляют главным тренером в столицу, где ему придется завоевать уважение спортсменов и любовь избранницы.