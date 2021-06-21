«Совершенно летние» — многосерийное комедийное шоу, созданное российским каналом СТС. В центре сюжета оказывается студент по имени Артем, который отправляется на юг, чтобы встретиться с девушкой Ксюшей. Они познакомились на соревнованиях по плаванию, где Ксюша и покорила его сердце. По ходу развития событий главному герою предстоит отбить девушку у ее жениха по имени Никита, испортить свадьбу полицейского Игоря, попытаться скрыться от родителей Ксюши, а также попасть в тюрьму и начать торговать раками.