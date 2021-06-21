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Постер к сериалу Совершенно летние
Постер к сериалу Совершенно летние
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Киноафиша Сериалы Совершенно летние
Совершенно летние (2021 - …) Совершенно летние 12+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал СТС
Продолжительность 7 часов 5 минут
О чем сериал

«Совершенно летние» — многосерийное комедийное шоу, созданное российским каналом СТС. В центре сюжета оказывается студент по имени Артем, который отправляется на юг, чтобы встретиться с девушкой Ксюшей. Они познакомились на соревнованиях по плаванию, где Ксюша и покорила его сердце. По ходу развития событий главному герою предстоит отбить девушку у ее жениха по имени Никита, испортить свадьбу полицейского Игоря, попытаться скрыться от родителей Ксюши, а также попасть в тюрьму и начать торговать раками.

Совершенно летние - трейлер
Совершенно летние
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Роман Мадянов
Роман Мадянов
Семен Трескунов
Семен Трескунов Артём Дудин, студент
Сергей Лавыгин
Сергей Лавыгин
Александр Робак
Александр Робак
Даниил Вахрушев
Даниил Вахрушев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Совершенно летние - Сезон 1 Сезон 1
2021, 17 эпизодов
 
Кадры из сериала
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