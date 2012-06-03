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Постер сериала Лонгмайр
Постер сериала Лонгмайр
Постер сериала Лонгмайр
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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3 постера
Киноафиша Сериалы Лонгмайр

Лонгмайр (2012 - 2017)

Longmire 18+
Год выпуска 2012
Страна США
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 43 минуты
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 45 часов 9 минут

О чем сериал

Уолт Лонгмайр - шериф одного небольшого провинциального городка, расположенного в так называемом «Штате равноправия», то есть в Вайоминге. Его психологический портрет отличается весьма положительными характеристиками - порядочный, спокойный, честный, скромный, с хорошим чувством юмора. Прошел всего лишь год с той поры, как Уолт стал вдовцом. Пережить горечь этой утраты шерифу помогает его работа, которой он целиком и полностью отдает все свои силы и время. Полгода тому назад в городок прибыла Вик, ставшая первым замом и главной помощницей Уолта Лонгмайра. К слову, ранее эта симпатичная девушка работала детективом в убойном отделе полиции Филадельфии. Вместе эта парочка следит за порядком на вверенной им территории, и в свободное время тоже.

Лонгмайр - трейлер пятого сезона
Лонгмайр  трейлер пятого сезона
В ролях
В ролях
Кэти Сакхофф
Кэти Сакхофф
Лу Даймонд Филлипс
Лу Даймонд Филлипс
Грэм Грин
Грэм Грин
Занн МаКларнон
Занн МаКларнон
Эй Мартинез
Cassidy Freeman
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Сезоны
Лонгмайр - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 10 эпизодов
 
Лонгмайр - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2013, 13 эпизодов
 
Лонгмайр - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2014, 10 эпизодов
 
Лонгмайр - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2015, 10 эпизодов
 
Лонгмайр - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2016, 10 эпизодов
 
Лонгмайр - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2017, 10 эпизодов
 
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