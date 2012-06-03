Уолт Лонгмайр - шериф одного небольшого провинциального городка, расположенного в так называемом «Штате равноправия», то есть в Вайоминге. Его психологический портрет отличается весьма положительными характеристиками - порядочный, спокойный, честный, скромный, с хорошим чувством юмора. Прошел всего лишь год с той поры, как Уолт стал вдовцом. Пережить горечь этой утраты шерифу помогает его работа, которой он целиком и полностью отдает все свои силы и время. Полгода тому назад в городок прибыла Вик, ставшая первым замом и главной помощницей Уолта Лонгмайра. К слову, ранее эта симпатичная девушка работала детективом в убойном отделе полиции Филадельфии. Вместе эта парочка следит за порядком на вверенной им территории, и в свободное время тоже.