Для чего Саурон собрал весь мифрил Средиземья? Ни Толкин, ни Гэндальф этого толком не объяснили, но фанаты сами все поняли

«Пора заканчивать, уже не то. После "Палача" всё катится вниз»: за что зрители ругают новый сезон «Мосгаз» и кого хвалят единогласно

Больше, чем в «Аутсорсе» и «Баре “Один звонок”»: так сколько серий в «Санкционере» с Нагиевым?

В «Великолепном веке» забыли про «русский след»: как Российская империя спасла всю семью Сулеймана от страшной смерти

Фанаты «Поднятия уровня» игнорируют это аниме: создатели взяли все лучшее в истории Джин-ву, добавили романтику и приключения

«Жениться нужно на сироте!»: только романтики вспомнят 5 фильмов СССР по цитатам о свадьбе и семейной жизни

Что скрывает косолапый: Медведь был вовсе не циркачом до встречи с Машей – сразу в нескольких сериях намекнули на его реальное прошлое

Хороним Уилла и Оди? «Очень странные дела» закончатся кровавой резней – Дафферы подтвердили гибель важнейших персонажей

«Все просто»: Кэмерон оставил подсказку прямо в имени — вот что скрыто в инициалах Джона Коннора из «Терминатора»

Новое российское фэнтези пробило в прокате первый миллиард: зрители ахают и сравнивают новинку с «Мандалорцем» (и ждут сиквел!)