«Новокаин»: Рецензия Киноафиши

Нэйтан Кейн (Джек Куэйд) родился с чрезвычайно редким заболеванием нервной системы — у него врожденная нечувствительность к боли. Так как парень не способен ощутить, что напоролся на гвоздь или получил сильный ожог, он вынужден постоянно жить в страхе смерти, которая может наступить совершенно незаметно. Поэтому Нэйтан существует в режиме маленького ребенка: все углы столов закрыты теннисными мячиками, еду он поглощает только в виде смузи, чтобы ненароком не прикусить себе язык, а на улицу ему лишний раз вообще выходить не стоит. Все свободное время он проводит в онлайн-играх, общаясь с единственным другом, которого никогда не видел вживую. Работает герой заместителем менеджера в маленьком банковском филиале.

Жизнь Нэйтана кардинально меняется, когда его предмет воздыхания в лице коллеги Шерри (Эмбер Мидфандер) внезапно приглашает его на свидание. Милая посиделка в забегаловке, баре, а затем и страстная ночь сносят асоциальному парню голову, заставляя впервые влюбиться. Счастье окрыленного Нэйтана длится недолго: уже на следующий день после их свидания в банк врываются грабители. Они не только уносят деньги, но также убивают начальника, расправляются с полицейскими и в добавок похищают Шерри. Нэйтан вынужден наплевать на все осторожности и броситься спасать любимую, используя свое заболевание в качестве главного оружия.

Жанр комедийного боевика повидал множество взлетов и падений, стараясь изобрести новые «а что, если» для стартовой точки очередной кровавой погони. У героя Джека Куэйда, не сильно отличающегося от его образа из начала «Пацанов», добрые глаза, наивные эмоции, большое сердце и полное безразличие к угрозе своему телу ради рыцарского спасения принцессы из лап драконов. Это более человечный персонаж, чем те, к которым мы привыкли в тестостероновых боевиках. Благодаря особенностям заболевания Нэйтан — не очередной накачанный громила, который может, не дрогнув мускулом, достать из себя пулю и пойти дальше разбираться с десятками противников, превращая фильм в чистую фантастику. Здесь его нечувствительность к боли становится логичным оправданием подобного поведения — и в то же время основой для комедийных моментов.

Создатели «Новокаина» обращаются к одному из главных киножанров начала прошлого века — слэпстику, в котором часто работал Чарли Чаплин. Комедийное насилие с использованием реквизита обретает в «Новокаине» оригинальную силу: герой дерется раскаленными сковородками и специально вонзает в костяшки пальцев стекло, чтобы усилить свою атаку в стиле Росомахи.

При довольно бойкой задумке «Новокаин» на удивление блеклый фильм без каких-либо изысков в операторской работе и монтаже. Пытка в виде вырывания ногтей из фильма в фильм продолжает вызывать телесную реакцию зрителя, но без интересных визуальных решений это остается очередным жанровым клише. Разогнав сюжет до постоянных встреч с очередным головорезом, которого нужно необычно убить, фильм становится похож на мультяшную нарезку событий. Злодеи карикатурны, второстепенные персонажи незначительны, а главный сюжетный поворот угадывается слишком быстро.

Очень сильно потенциалу фильма вредит и работа художников-постановщиков — точнее, ее отсутствие. Действие происходит в канун Рождества, но кроме того, что грабители банка врываются в здание в костюмах Санта Клаусов, на это нет и единого намека. Выбрав более грязный, уличный стиль боевика, создатели упустили возможность создать контраст между насилием и праздником. Реки крови и постепенно умирающий Нэйтан, бегущий на фоне ярких украшений, магазинов, огней и елок, сделали бы картинку гораздо динамичнее. Вместо этого почти весь фильм проходит на безликих улицах, в пустых помещениях и одной необычной квартире, отсылающей к «Одному дома». С насильственно-рождественским пространством справился даже «Соколиный глаз», что уж говорить о хрестоматийных в этом плане «Черных голубях».

Необычная концепция и оригинальные драки могли бы обеспечить «Новокаину» место среди лучших представителей жанра. Однако фильм страдает от слишком многих недоработок, и, что удивительно, одной из них становится излишняя осторожность. Картина, которая должна была выделяться полной бесшабашностью, отчего-то побоялась бросить себе вызов и окончательно пуститься во все тяжкие.