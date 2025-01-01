Меню
Махершала Али
Награды
Mahershala Ali
Награды и номинации Махершала Али
Оскар 2019
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Оскар 2017
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Золотой глобус 2020
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Золотой глобус 2022
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2017
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Children's Program
Победитель
Outstanding Children's Program
Победитель
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Narrator
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA 2017
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
