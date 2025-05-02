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Постер фильма Слова войны
7.3
Киноафиша Фильмы Слова войны
7.3

Слова войны

, 2025
Words of War
Великобритания, США / драма, триллер / 18+
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Постер фильма Слова войны
7.3
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Максин Пик
Максин Пик
Anna
Киран Хайндс
Киран Хайндс
Dmitry
Джейсон Айзекс
Джейсон Айзекс
Sasha
Naomi Battrick
Vera
Гарри Лоути
Гарри Лоути
Ilya
Элли Бамбер
Элли Бамбер
Elena
Агни Скотт
Natalya Estemirova
Алек Ньюман
Алек Ньюман
Major Popov
Бен Майлс
Yuri Schekochikhin
Оливер Молтман
Оливер Молтман
Sophie Simnett
Nina
Лорни МакФадьен
Лорни МакФадьен
Leo
Режиссер Джеймс Стронг
Сценарист Eric Poppen
Композитор Снорри Халлгримссон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / США
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 13 июня 2025
Премьера в мире 2 мая 2025
Дата выхода
2 мая 2025 США
Сборы в мире $10 756
Производство Good Films Collective, Rolling Pictures, Media Finance Capital
Другие названия
Words of War, Anna, Crónicas de guerra, Palavras de Guerra, Слова войны, Voces de Guerra

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 14 голосов
6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 

Отзывы о фильме

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