В ролях
Агни Скотт
Natalya Estemirova
Бен Майлс
Yuri Schekochikhin
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Джеймс Стронг
Сценарист
Eric Poppen
Композитор
Снорри Халлгримссон
Детали фильма
Страна
Великобритания / США
Продолжительность
1 час 57 минут
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
13 июня 2025
Премьера в мире
2 мая 2025
Сборы в мире
$10 756
Производство
Good Films Collective, Rolling Pictures, Media Finance Capital
Другие названия
Words of War, Anna, Crónicas de guerra, Palavras de Guerra, Слова войны, Voces de Guerra