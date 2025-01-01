Не просто космос: Collider назвал лучшие фантастические фильмы века — и у «Матрицы» серьезная конкуренция

Один из главных релизов 2025 года: «Алиса в стране чудес» покорила людские сердца и топы — как так вышло?

«Не узнаем Борисова» — писали в отзывах по «Хроникам русской революции»: но все изменилось после 4 серии

«Мотель Бейтса» основан на истории маньяка Эда Гина? «Монстр» от Netflix уверяет, что да – но правильный ответ гораздо сложнее

«Я бы просто захлебнулся»: на съемках этого культового боевика Сталлоне дважды едва не погиб – и коллеги спасти не успели бы

«Трагический, но мне нравится»: этот военный фильм СССР – любимый у Марии Кожевниковой, не зря рейтинг 8.4

«Призрачно все в этом мире бушующем»: из какого фильма песня «Есть только миг» и еще 4 композиции – вспомнят только знатоки (тест)

Джесси Пинкман не доехал до Аляски: этот забытый сериал не связан с «Во все тяжкие», но Аарон Пол здесь «доиграл» ту же самую роль

«На 10 баллов из 10!»: новый мини-сериал от Netflix неожиданно стал №1 уже в девяти странах — 4 млн зрителей не могут оторваться от экрана

В шоке даже Кэмерон: бюджет «Аватара 2» подсчитали лишь годы спустя – сумма перевалила за $1 000 000 000 (и это без учета зарплат!)