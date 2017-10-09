Смешная корова, 2017

Из сигаретного дыма маргинальных пабов 1970-х годов, едва затронутая отблеском глэм-рока, рождается настоящая звезда стендапа. Когда-то она была смешливой девочкой, которая обожала сочинять небылицы и не боялась совершенно ничего — ни преследования ровесников, ни отца, хватающего ремень. Потом девочка выросла и продолжала смеяться, хотя ее приятель оказался так же жесток, как и отец. Захаживая в клубы, где комики со сцены бросали в толпу грубые шутки, она начала представлять себя на их месте, но самый старый и заслуженный из них говорил: «Ничего не получится, это работа не для женщин — женщины не смешные!». Однако желание посмеяться над собой и над своей болью, переработать ее в слова, снова перевесило страх: сначала ее гнали со сцены, затем начали слушать, а затем — аплодировать. Сыгравшая главную роль Максин Пик снималась в эпизоде «Черного зеркала» (Black Mirror, 2011) и скоро появится в «Питерлоо» (Peterloo, 2018) Майка Ли, но именно этот фильм стал для нее настоящим бенефисом — ей удалось создать героиню, опередившую свое время, всегда идущую собственным путем и сочетающую холодность с пронзительной нежностью.