Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Смешная корова
Киноафиша Фильмы Смешная корова
Funny Cow

Смешная корова, 2017

2017 / Великобритания
6.5 Оцените
15 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Из сигаретного дыма маргинальных пабов 1970-х годов, едва затронутая отблеском глэм-рока, рождается настоящая звезда стендапа. Когда-то она была смешливой девочкой, которая обожала сочинять небылицы и не боялась совершенно ничего — ни преследования ровесников, ни отца, хватающего ремень. Потом девочка выросла и продолжала смеяться, хотя ее приятель оказался так же жесток, как и отец. Захаживая в клубы, где комики со сцены бросали в толпу грубые шутки, она начала представлять себя на их месте, но самый старый и заслуженный из них говорил: «Ничего не получится, это работа не для женщин — женщины не смешные!». Однако желание посмеяться над собой и над своей болью, переработать ее в слова, снова перевесило страх: сначала ее гнали со сцены, затем начали слушать, а затем — аплодировать. Сыгравшая главную роль Максин Пик снималась в эпизоде «Черного зеркала» (Black Mirror, 2011) и скоро появится в «Питерлоо» (Peterloo, 2018) Майка Ли, но именно этот фильм стал для нее настоящим бенефисом — ей удалось создать героиню, опередившую свое время, всегда идущую собственным путем и сочетающую холодность с пронзительной нежностью.

6.5 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в мире 9 октября 2017
Возраст 18+
Режиссер
Адриан Шерголд
В ролях
Алан Армстронг
Алан Армстронг
Кристин Боттомли
Кристин Боттомли
Максин Пик
Максин Пик
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Смешная корова 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Смешная корова
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Приложение киноафиши