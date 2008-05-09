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Киноафиша Сериалы В июне 41-го

В июне 41-го (2008 - 2008)

В июне 41-го 16+
Год выпуска 2008
Страна Россия/Беларусь
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут
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О чем сериал

Накануне войны лейтенант погранвойск Иван Буров прибывает из краткосрочного отпуска для продолжения службы на границе СССР и Польши. После нападения германских войск Буров единственный, кто остается в живых на вверенном ему участке государственной границы. Тем временем враг уже продвинулся далеко на восток.Узнав, что оккупанты хозяйничают в деревне, где живет Ханна — возлюбленная Бурова, он решает вести собственную войну с захватчиками. В одиночку, среди болот и лесов, в жару и в холод, без сна и отдыха, Буров становится серьезной угрозой для фашистов, своеобразным «духом мщения» — за погибших товарищей, за отнятое право любить...

В ролях
В ролях
Сергей Безруков
Сергей Безруков
Рафаэль Мукаев
Павел Делонг
Павел Делонг
Олеся Пуховая
Олеся Пуховая
Ростислав Янковский
Виталий Безруков
Виталий Безруков
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
В июне 41-го - Сезон 1 Сезон 1
2008, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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