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Город зомби
Zombie Town
Город зомби, 2023
2023 / Канада
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Жанр:
комедия
ужасы
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Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
2023
Возраст
18+
Режиссер
Питер Лепениотис
В ролях
Чеви Чейз
Дэн Эйкройд
Генри Черни
Скотт Томпсон
Брюс Маккаллок
Все актеры и съемочная группа
3 постера
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Ходячие мертвецы вырываются из кино в реальность в трейлере комедии «Город зомби»
Премьера пародийного фильма с Дэном Эйкройдом и Чеви Чейзом в главных ролях состоится в начале октября.
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23 августа 2023 16:57
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