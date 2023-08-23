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Город зомби
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Zombie Town

Город зомби, 2023

2023 / Канада
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о выходе в прокат
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Питер Лепениотис
Питер Лепениотис
В ролях
Чеви Чейз
Чеви Чейз
Дэн Эйкройд
Дэн Эйкройд
Генри Черни
Генри Черни
Скотт Томпсон
Брюс Маккаллок
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Город зомби 3 постера
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Ходячие мертвецы вырываются из кино в реальность в трейлере комедии «Город зомби» Премьера пародийного фильма с Дэном Эйкройдом и Чеви Чейзом в главных ролях состоится в начале октября.
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23 августа 2023 16:57
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