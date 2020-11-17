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Александр Цой
Александр Цой
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Александр Цой
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Дата рождения
10 сентября 1984
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Дева
Биография Александра Цой
Родился 9 октября 1984 года. Пахтакор, СССР (Узбекистан).
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Фильмография Александра Цой
Когда она приходит
триллер, фантастика
2019, Россия
4.0
Любовь по правилам и без
комедия, мелодрама
2018, Россия
0.0
Легенда о Коловрате
приключения, фэнтези, исторический
2017, Россия
7.0
Суперплохие
комедия
2016, Россия
5.0
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Сын Виктора Цоя подал судебный иск против создателей фильма «Цой»
Наследники певца утверждают, что создатели фильма не получили их согласия на использование имени и образа Виктора Цоя.
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17 ноября 2020 14:42
«Я хотел бы сыграть не китайца, не вьетнамца, не монгола, а человека…» – интервью с актером из «Легенды о Коловрате» Александром Цоем
Скоро, 30 ноября, отечественные экраны заблестят новым эпическим блокбастером – «Легенда о Коловрате» производства «Централ Партнершип» и «Киностудии КИТ».
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10 ноября 2017 15:47
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Стали известны победители 26-го Открытого фестиваля «Киношок», который проходил в Анапе с 3 по 9 сентября. Конкурс полнометражных картин Обладателем главного
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11 сентября 2017 14:47
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