«Суперплохие»: Рецензия Киноафиши

Очень черный экшен

Снявший вышедших на экраны в этом году «Одноклассниц» Дмитрий Суворов выпускает еще одну картину. На этот раз – очень жанровую, потому что его «Суперплохие» – черная комедия, в чем без обиняков признается автор, который выступил еще и сценаристом фильма.

Кадр из фильма «Суперплохие»

Потому и не стоит ожидать чего-то правильного и высокого – не та ниша. Но на выбранном поле создатели справились на ура. Черный юмор, кровь (много), стрельба, погони, подпольные казино, наркоторговля и, разумеется, ни одного хорошего персонажа. В общем, все, как полагается. Крепкие сценарные линии заточены под экшен и не оставляют зрителю время на раскачку. С места – и сразу в карьер…

В квартиру самовлюбленного бездарного актера Дани (Данила Якушев) вваливается его брат Дима (Александр Соколовский) с другом, раненным в перестрелке (Кирилл Каганович). За несколько минут до этого Даня расстался со своей девушкой, а Дима ввязался в историю с передачей кокаина, чтобы покрыть карточный долг и выкупить из борделя тайскую проститутку, в которую влюблен. При таком сюжете актерам остается только брать и действовать, не боясь наигрыша. Собственно, здесь допустим и он, а образы могут быть не просто шероховатыми, а карикатурными. Карикатура на фантастическую глупость, карикатура на жестокость, карикатура на похоть и, конечно, шутки «18+», пошученные с предельно серьезным лицом. В общем-то, получилось все очень неплохо.

Кадр из фильма «Суперплохие»

Картина удачно вписывается общий тренд стеба над современным оцифрованным миром – посмеяться над ним считается уже чуть ли делом чести. Ну а здесь сам жанр велит хохотать во все горло. Поэтому-то герой Соколовского то и дело осведомляется у Siri, как вытащить из наркокурьера пулю, и весь фильм ходит в кроссовках со светящейся подошвой, заряжая их у барной стойки. Этот горячий привет всем гаджетоманам добавляет гремучей черной истории веселости. Впрочем, ее хватает, даже несмотря на фонтаны крови и бандитские разборки, ведь черная комедия – вещь весьма специфическая, в которой дозволен смех над тем, что в реальности вызывает ужас. Кто-то даже склонен считать ее терапией. Как бы то ни было, «Суперплохие» отыграли все по правилам – бурно начавшаяся комедия заканчивается столь же бурно и неожиданно, хорошенько потрепав героев и воздав каждому. Стало быть, все честно, ожидания оправданы.

Александра Подольникова

В русском прокате с 13 октября. Расписание и покупка билетов на фильм «Суперплохие»