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Подслушанное, подсмотренное, незаписанное...
Билеты от 1800₽
Киноафиша Подслушанное, подсмотренное, незаписанное...

Спектакль Подслушанное, подсмотренное, незаписанное...

Евгений Гришковец создает ситуации
Постановка
Театр на Трубной 16+
Возраст 16+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Театральные сюжеты от Гришковца и Райхельгауза

Евгений Гришковец и Иосиф Райхельгауз придумали несколько сюжетов. Но пьесу писать не стали, а раздали эти сюжеты артистам с заданием: разыграть их своими словами.

Сценки, полные юмора и парадоксов

Получились сценки — веселые, лирические, смешные, парадоксальные. И, конечно, же, не связанные между собой.

Место действия — ресторан

Но есть такое место, где в одно время собираются совершенно разные люди, которые выясняют отношения, назначают встречи, празднуют что-то, ждут кого-то, знакомятся, обсуждают дела. Это — ресторан. Так что место действия спектакля «Подслушанное, подсмотренное, незаписанное» — ресторан «Зимний Эрмитаж», за накрытыми столиками которого и раскручиваются сюжетные линии.

Импровизация на сцене

Готовых реплик нет — актеры придумывают их на ходу. А потому у зрителей складывается полное ощущение, что они подслушивают, подсматривают и не записывают…

Режиссер
Евгений Гришковец
Евгений Гришковец
В ролях
Елена Санаева
Елена Санаева
Татьяна Веденеева
Татьяна Веденеева
Кирилл Снегирев
Кирилл Снегирев
Александр Цой
Александр Цой

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 сентября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1800 ₽
7 октября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1800 ₽
5 ноября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1800 ₽

Фотографии

Подслушанное, подсмотренное, незаписанное... Подслушанное, подсмотренное, незаписанное... Подслушанное, подсмотренное, незаписанное... Подслушанное, подсмотренное, незаписанное... Подслушанное, подсмотренное, незаписанное... Подслушанное, подсмотренное, незаписанное... Подслушанное, подсмотренное, незаписанное... Подслушанное, подсмотренное, незаписанное... Подслушанное, подсмотренное, незаписанное... Подслушанное, подсмотренное, незаписанное... Подслушанное, подсмотренное, незаписанное... Подслушанное, подсмотренное, незаписанное... Подслушанное, подсмотренное, незаписанное... Подслушанное, подсмотренное, незаписанное... Подслушанное, подсмотренное, незаписанное... Подслушанное, подсмотренное, незаписанное...

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