Спектакль Подслушанное, подсмотренное, незаписанное...

Театральные сюжеты от Гришковца и Райхельгауза

Евгений Гришковец и Иосиф Райхельгауз придумали несколько сюжетов. Но пьесу писать не стали, а раздали эти сюжеты артистам с заданием: разыграть их своими словами.

Сценки, полные юмора и парадоксов

Получились сценки — веселые, лирические, смешные, парадоксальные. И, конечно, же, не связанные между собой.

Место действия — ресторан

Но есть такое место, где в одно время собираются совершенно разные люди, которые выясняют отношения, назначают встречи, празднуют что-то, ждут кого-то, знакомятся, обсуждают дела. Это — ресторан. Так что место действия спектакля «Подслушанное, подсмотренное, незаписанное» — ресторан «Зимний Эрмитаж», за накрытыми столиками которого и раскручиваются сюжетные линии.

Импровизация на сцене

Готовых реплик нет — актеры придумывают их на ходу. А потому у зрителей складывается полное ощущение, что они подслушивают, подсматривают и не записывают…