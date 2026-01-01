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Постер фильма Любовь по правилам и без
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Любовь по правилам и без

, 2018
Россия / комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма Любовь по правилам и без

О фильме

Альманах лучших короткометражек ВГИКа (5 короткометражек).

В ролях

Максим Матвеев
Максим Матвеев
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
Сергей Епишев
Сергей Епишев
Максим Виторган
Максим Виторган
Мадлен Джабраилова
Мадлен Джабраилова
Сергей Епишев
Сергей Епишев
Режиссер Борис Акопов, Александр Цой, Райхана Каримова
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2018

Рейтинг фильма

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