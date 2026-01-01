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Любовь по правилам и без
Любовь по правилам и без
, 2018
Россия / комедия, мелодрама / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
О фильме
Альманах лучших короткометражек ВГИКа (5 короткометражек).
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В ролях
Максим Матвеев
Юлия Пересильд
Сергей Епишев
Максим Виторган
Мадлен Джабраилова
Сергей Епишев
Режиссер
Борис Акопов
,
Александр Цой
,
Райхана Каримова
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Россия
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2018
Рейтинг фильма
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Место в рейтинге
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