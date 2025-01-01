Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Мэл Брукс
Награды
Награды и номинации Мэл Брукс
Mel Brooks
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Мэл Брукс
Оскар 2024
Honorary Award
Победитель
Оскар 1969
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Оскар 1975
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая песня к фильму
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2006
Лучшая песня
Номинант
Золотой глобус 1978
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1977
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1969
Лучший сценарий
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1998
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1997
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1967
Outstanding Writing Achievement in Variety
Победитель
Outstanding Writing Achievement in Variety
Победитель
Primetime Emmy Awards 2023
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
Outstanding Variety Special
Номинант
Outstanding Variety Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Variety Special
Номинант
Outstanding Variety Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Variety Special
Номинант
Outstanding Variety Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1966
Outstanding Writing Achievement in Comedy
Номинант
Primetime Emmy Awards 1958
Best Comedy Writing
Номинант
Best Comedy Writing
Номинант
Primetime Emmy Awards 1957
Best Comedy Writing - Variety or Situation Comedy
Номинант
Best Comedy Writing - Variety or Situation Comedy
Номинант
Primetime Emmy Awards 1956
Best Comedy Writing
Номинант
BAFTA 2017
Academy Fellowship
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1975
Best Screenplay
Номинант
Best Screenplay
Номинант
Это аниме 2025 года собирает полные залы по всему миру: смотрят даже те, кто далек от жанра
Каким бы Т-1000 не был идеальным, у «жидкого убийцы» есть существенный минус: с ним вся маскировка — смех
После финала 6 сезона «Острых козырьков» стало понятно: этих 2 врагов Томми Шелби так и не сможет убить
«Доводит до паники»: нейросеть разобрала «Ежика в тумане» по полочкам и теперь уверена, что детям мульт показывать нельзя
«Изделие одноразовое»: «Ночной агент» на Netflix популярней «Игры в кальмара» – почему россияне прозвали триллер «мусором»?
Лишь один ужастик за 8 лет стал популярнее на Хэллоуин, чем «Оно»: местный монстр – почти копия Пеннивайза
«Неоригинально, но полезно»: на IMDB ругают даже «Иди и смотри», зато у этой советской военной драмы – ни единого плохого отзыва
Достойный сюжет уже придумали: «Назад в будущее 4» предложили снять без Майкла Дж. Фокса – его заменят нейросети
Двойная жизнь Шефа из «Бриллиантовой руки»: кем был главарь бандитов на самом деле – человек советский, рабочий
«Лучше поунижаться смолоду, чтоб потом…»: только поклонники Рязанова продолжат 7/7 цитат из фильма «Жестокий романс»
Новый триллер с Ребеккой Фергюсон продолжает лидировать на стриминге — в России у фильма рейтинг всего лишь 6.5
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667