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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Лиам Данн
Liam Dunn
Киноафиша
Персоны
Лиам Данн
Лиам Данн
Liam Dunn
Дата рождения
12 ноября 1916
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
11 апреля 1976
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.0
Молодой Франкенштейн
(1974)
7.7
Сверкающие седла
(1974)
6.7
Немое кино
(1976)
Фильмография Лиам Данн
6.7
Немое кино
Silent Movie
комедия
1976, США
5.6
Соглядатай
Peeper
детектив, комедия
1975, США
7.7
Сверкающие седла
Blazing Saddles
комедия, вестерн
1974, США
8
Молодой Франкенштейн
Young Frankenstein
комедия
1974, США
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