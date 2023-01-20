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Постер фильма Честная игра
6.5
Честная игра - Трейлер 2
Киноафиша Фильмы Честная игра
6.5

Честная игра

, 2023
Fair Play
США / драма, детектив, триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Честная игра
6.5
Честная игра - Трейлер 2
Честная игра  Трейлер 2

В ролях

Фиби Дайневор
Фиби Дайневор
Emily
Олден Эйренрайк
Олден Эйренрайк
Luke
Эдди Марсан
Эдди Марсан
Campbell
Рич Соммер
Рич Соммер
Paul
Себастьян де Соуза
Себастьян де Соуза
Rory
Джеральдин Сомервилль
Джеральдин Сомервилль
Патрик Фишлер
Патрик Фишлер
Сиа Алипур
Arjun
Yacine Ramoul
Jeremie
Brandon Bassir
Dax
Джэйми Уилкс
Quinn
Freddy Sawyer
Derek
Режиссер Chloe Domont
Сценарист Chloe Domont
Композитор Брайан МакОмбер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 5 октября 2023
Премьера в мире 20 января 2023
Дата выхода
29 сентября 2023 Азербайджан
29 сентября 2023 Болгария
29 сентября 2023 Молдавия
29 сентября 2023 Таджикистан
29 сентября 2023 Узбекистан
Производство MRC Film, Media Rights Capital (MRC), Star Thrower Entertainment
Другие названия
Fair Play, Juego limpio, Dürüst Oyun, Fair Play/フェアプレー, Ferplej, Franc-jeu, Jogo Justo, Mindent szabad, Mis'khak Hoggen, Фер-плеј, Честная игра, Чиста гра, 公平游戏, 公平竞争, 絕對公平, 绝对公平, بازی عادلانه

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 12 голосов
6.4 IMDb
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Обновлено 22 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Честная игра - Трейлер 2
Честная игра Трейлер 2
Честная игра - Трейлер
Честная игра Трейлер
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Наша рецензия

Секс и отвращение на Уолл-стрит: хит &laquo;Сандэнса&raquo;, который нельзя пропустить.
Секс и отвращение на Уолл-стрит: хит «Сандэнса», который нельзя пропустить. Идеальная пара Люк (Олден Эйренрайк) и Эмили (Фиби Дайневор) в порыве страсти занимаются оральным сексом на чужой свадьбе. У Эмили месячные, но Люк не противится этому, а окровавленным ртом смеется над ситуацией вместе с любимой. Открывающая сцена моментально создает электрическое притяжение между персонажами, становясь оригинальным взглядом на демонстрацию современной романтики в кино.  Будучи коллегами в успешном хедж-фонде на Уолл-стрит, они не вправе вступать в отношения по…
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