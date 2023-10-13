Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Свидетель"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Честная игра
Fair Play
Честная игра, 2023
2023 / США
Смотреть трейлер
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Жанр:
драма
детектив
триллер
Пойду
0
Не пойду
0
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Продолжительность
1 час 53 минуты
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
13 октября 2023
Премьера в мире
13 октября 2023
Возраст
18+
Режиссер
Chloe Domont
В ролях
Фиби Дайневор
Олден Эйренрайк
Эдди Марсан
Рич Соммер
Себастьян де Соуза
Все актеры и съемочная группа
4 постера
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
Новости о фильме
Новости фильма на нашем канале Телеграм
Олден Эренрайк и Фиби Дайневор разрушают друг друга в трейлере эротического триллера «Честная игра»
Фильм имеет 90% «свежести» на Rotten Tomatoes.
Написать
9 августа 2023 10:02
Фиби Дайневор и Олден Эренрайк сыграют в драме «Честная игра»
В фильме расскажут о том, как повышение на работе повлияло на личную жизнь.
Написать
2 декабря 2021 13:54
Все новости фильма
Кадры из фильма
Все кадры
Все кадры
В прокате
Премьеры
Онлайн
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Астрал 5. Красная дверь
Отзывы
2023, США, ужасы
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Два, три, демон, приди!
Рецензия
Отзывы
2023, Австралия, ужасы, триллер
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Related video
Этот знак Зодиака в ближайшее время ждет судьбоносная встреча: все изменится
В 90-е никто не пошел на «Брата» в кинотеатр: причина сейчас малопонятная
Тест: насколько вы доверяете суевериям?
Объявился «тайный муж» Фриске: отец певицы сообщил о неожиданной встрече
Заменила ему маму: Пегова после развода связалась с молодым актером
Эти советские киношедевры официально запретили смотреть в России
Изменился не только нос: хирург вывел Арзамасову на чистую воду
«Светлая память»: семья звезды «Идиота» осиротела дважды
Народ в смятении: Щербакова после страшной болезни впервые вышла на лед
Эта фраза вызывает нервный тик у иностранцев: все говорят без задней мысли
В СССР такое было немыслимо: как вышло, что известный актер женился 15 раз
В смерти Веры Васильевой есть как минимум одна странность: проговорилась дочь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить