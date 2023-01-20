Честная игра, 2023

EmilyДумаю, ожидания сильно не соответствуют действительности.
Наша рецензия
Секс и отвращение на Уолл-стрит: хит «Сандэнса», который нельзя пропустить.
Идеальная пара Люк (Олден Эйренрайк) и Эмили (Фиби Дайневор) в порыве страсти занимаются оральным сексом на чужой свадьбе. У Эмили месячные, но Люк не противится этому, а окровавленным ртом смеется над ситуацией вместе с любимой. Открывающая сцена моментально создает электрическое притяжение между персонажами, становясь оригинальным взглядом на демонстрацию современной романтики в кино.
Будучи коллегами в успешном хедж-фонде на Уолл-стрит, они не вправе вступать в отношения по…
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