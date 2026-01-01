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Награды и номинации Джеральдин Сомервилль

Geraldine Somerville
Награды и номинации Джеральдин Сомервилль
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
Best Actress
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002 Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
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