Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хитрый койот»
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Джеральдин Сомервилль
Награды
Награды и номинации Джеральдин Сомервилль
Geraldine Somerville
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Награды и номинации Джеральдин Сомервилль
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
Best Actress
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
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