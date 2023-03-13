Середина 80-х, Москва. Старшего оперуполномоченного МУРа Владимира Чеянова назначают начальником следственной группы по одному резонансному делу — он лучший, поэтому кому как ни ему расследовать убийство семьи Лошкарёвых. Тела отца, его пожилой матери и старшего сына нашли в собственной квартире в Москве. В живых остались младший сын — он практически ничего не видел, потому что спрятался в диване, и мать семейства, которой в тот момент не было дома. В диване, где прятался мальчик, находят большую сумму денег, но откуда у обычной семьи, глава которой работал простым водителем, может быть столько денег? В помощники к Чеянову направляют Елену Козину: она — оперативный работник, которого перевели на стажировку в МУР из Ленинграда. Чеянов считает, что эта оперативная работа не для нежных девиц, поэтому заваливает Лену бумажной работой. Но та, изучив материалы дела и воспользовавшись отсутствием Владимира, начинает собственное расследование.