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Киноафиша Сериалы Призвание

Призвание (2023 - 2023)

Prizvanie 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 49 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 8 часов 10 минут

О чем сериал

Середина 80-х, Москва. Старшего оперуполномоченного МУРа Владимира Чеянова назначают начальником следственной группы по одному резонансному делу — он лучший, поэтому кому как ни ему расследовать убийство семьи Лошкарёвых. Тела отца, его пожилой матери и старшего сына нашли в собственной квартире в Москве. В живых остались младший сын — он практически ничего не видел, потому что спрятался в диване, и мать семейства, которой в тот момент не было дома. В диване, где прятался мальчик, находят большую сумму денег, но откуда у обычной семьи, глава которой работал простым водителем, может быть столько денег? В помощники к Чеянову направляют Елену Козину: она — оперативный работник, которого перевели на стажировку в МУР из Ленинграда. Чеянов считает, что эта оперативная работа не для нежных девиц, поэтому заваливает Лену бумажной работой. Но та, изучив материалы дела и воспользовавшись отсутствием Владимира, начинает собственное расследование.

В ролях
В ролях
Дмитрий Миллер
Дмитрий Миллер
Артем Осипов
Артем Осипов
Денис Васильев
Денис Васильев
Софья Донианц
Софья Донианц
Алексей Суренский
Алексей Суренский
Ольга Веникова
Ольга Веникова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.4 IMDb
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Сезоны
Призвание - Сезон 1 Сезон 1
2023, 10 эпизодов
 
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