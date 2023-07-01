Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Крайняя необходимость
1 постер
Киноафиша Сериалы Крайняя необходимость

Крайняя необходимость (2023 - 2023)

Krajnyaya neobhodimost 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается Мария Кузнецова, которая работает фельдшером в скорой помощи в небольшом российском городке. Местные жители знают, что они всегда могут рассчитывать на Машину помощь. У героини нет семьи, однако она встречается с водителем скорой помощи Вячеславом. Однажды он просит девушку дать ему машину – его приятель требуется перевезти вещи. Маша понимает, что нарушает правила, однако неохотно соглашается. Спустя некоторое время машина срочно требуется ей самой – у мужчины случается сердечный приступ.

В ролях
В ролях
Александр Обласов
Александр Обласов
Елена Чернова
Руслан Ягудин
Руслан Ягудин
Александр Арсентьев
Александр Арсентьев
Денис Васильев
Денис Васильев
Евгений Бакалов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Крайняя необходимость - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Почему в «Империи Кесем» главную актрису поменяли три раза? Дело не только в возрасте
Если вас не пугает «Астрал», вот 4 фильма 2020-х, которые все исправят — один из них собрал 98% на Rotten
В «Олененке» от Netflix должно было быть 8, а не 7 серий: вот что вырезали из проекта – и не зря
«Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест)
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
Фанаты «Гарри Поттера», ваш выход: сможете вспомнить по фрагменту кадра, какая это часть фильма? (тест)
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Роль Быкова в «Интернах» изначально писали совсем под другого актера: да и сам Охлобыстин долго воротил нос от сериала ТНТ
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше