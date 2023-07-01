В центре событий оказывается Мария Кузнецова, которая работает фельдшером в скорой помощи в небольшом российском городке. Местные жители знают, что они всегда могут рассчитывать на Машину помощь. У героини нет семьи, однако она встречается с водителем скорой помощи Вячеславом. Однажды он просит девушку дать ему машину – его приятель требуется перевезти вещи. Маша понимает, что нарушает правила, однако неохотно соглашается. Спустя некоторое время машина срочно требуется ей самой – у мужчины случается сердечный приступ.