Сериал «Девушка из прошлого» – это отечественная мелодрама о родных сестрах, рано оставшихся сиротами. Старшая Варя взяла на себя заботу о 14-летней Алене. Сейчас она работает акушером-гинекологом в престижном перинатальном центре. Но вот сама она не может иметь детей, поэтому они с супругом Сергеем пытаются хотя бы усыновить малыша. Тем временем Алена получает предложение о работе от крупной строительной компании. Но жизнь обеих женщин переворачивается, когда они становятся участницами кошмарной дорожной аварии.