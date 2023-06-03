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Киноафиша Сериалы Девушка из прошлого

Девушка из прошлого (2023 - 2023)

Devushka iz proshlogo 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Сериал «Девушка из прошлого» – это отечественная мелодрама о родных сестрах, рано оставшихся сиротами. Старшая Варя взяла на себя заботу о 14-летней Алене. Сейчас она работает акушером-гинекологом в престижном перинатальном центре. Но вот сама она не может иметь детей, поэтому они с супругом Сергеем пытаются хотя бы усыновить малыша. Тем временем Алена получает предложение о работе от крупной строительной компании. Но жизнь обеих женщин переворачивается, когда они становятся участницами кошмарной дорожной аварии.

В ролях
В ролях
Сергей Астахов
Сергей Астахов
Виктор Михайлов
Анна Артамонова
Анна Артамонова
Денис Васильев
Денис Васильев
Ольга Павловец
Ольга Павловец
Александр Константинов
Александр Константинов
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Девушка из прошлого - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
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