В центре событий оказывается женщина, которой приходится жить двойной жизнью. Она преподает литературу в школе и заботится о своей семье. А под покровом ночи работает певицей в ресторане. Для выступлений героиня надевает маску. Посетители знают ее под именем Грета. Супруг Витя, дочка Женя и мать понятия не имеют, чем занимается Маргарита в свободное время. Жизнь главной героини меняется, когда она видит в ресторане своего мужа в компании другой женщины. Марго решает устроить слежку. Увиденное ее шокирует...