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Постер сериала Тайная жизнь Маргариты
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Киноафиша Сериалы Тайная жизнь Маргариты

Тайная жизнь Маргариты (2023 - 2023)

Tajnaya zhizn Margarity 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается женщина, которой приходится жить двойной жизнью. Она преподает литературу в школе и заботится о своей семье. А под покровом ночи работает певицей в ресторане. Для выступлений героиня надевает маску. Посетители знают ее под именем Грета. Супруг Витя, дочка Женя и мать понятия не имеют, чем занимается Маргарита в свободное время. Жизнь главной героини меняется, когда она видит в ресторане своего мужа в компании другой женщины. Марго решает устроить слежку. Увиденное ее шокирует...

В ролях
В ролях
Светлана Смирнова-Марцинкевич
Светлана Смирнова-Марцинкевич
Галина Петрова
Галина Петрова
Александр Яцко
Александр Яцко
Алеся Пуховая
Алеся Пуховая
Владимир Басов мл.
Олег Ткачёв
Олег Ткачёв
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Тайная жизнь Маргариты - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
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