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Киноафиша Сериалы Роковая женщина
Роковая женщина (2021 - 2021) Роковая женщина 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

Сериал «Роковая женщина» рассказывает о многолетнем и запутанном любовном треугольнике. Андрей и Наталья Ковалевы много лет счастливы в браке. Но все меняется, когда в родной город из-за границы приезжает их бывшая одноклассница Мария Смирнова. Когда-то она встречалась с Андреем, но бросила его ради успешной карьеры за рубежом. Однако теперь женщина не спешит возвращаться в свою безоблачную и обеспеченную жизнь. Выясняется, что она все еще неравнодушна к бывшему возлюбленному. Наташе придется побороться за свой брак.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Аглая Шиловская
Аглая Шиловская
Леонид Громов
Леонид Громов
Юлия Серина
Юлия Серина
Денис Васильев
Денис Васильев
Юлия Яблонская
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Роковая женщина - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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