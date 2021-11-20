Сериал «Роковая женщина» рассказывает о многолетнем и запутанном любовном треугольнике. Андрей и Наталья Ковалевы много лет счастливы в браке. Но все меняется, когда в родной город из-за границы приезжает их бывшая одноклассница Мария Смирнова. Когда-то она встречалась с Андреем, но бросила его ради успешной карьеры за рубежом. Однако теперь женщина не спешит возвращаться в свою безоблачную и обеспеченную жизнь. Выясняется, что она все еще неравнодушна к бывшему возлюбленному. Наташе придется побороться за свой брак.