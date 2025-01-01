В центре сюжета история водителя скорой помощи Кости. Молодой человек привык жить одним днем, не сильно заботясь о будущем. Погрязнув в долгах и кредитах, он не придумал ничего лучше, чем сесть в первый попавшийся автобус и уехать подальше от Москвы и своих проблем. Так Костя оказывается южной станице, где его по ошибке принимают за долгожданного врача Христофора Сергеевича. Местные встретили Костю со всем радушием, даже предоставили ему жилье. Кажется, парню выпал идеальный шанс, чтобы быстро решить вопрос с деньгами и вернуться в Москву. Вот только притворяться опытным знахарем, ничего не понимая в медицине, – задачка не из легких, так что Косте придется как-то выкручиваться.