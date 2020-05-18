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Киноафиша Сериалы Адмиралы района
Адмиралы района (2020 - …) Адмиралы района 16+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность 13 часов 20 минут
О чем сериал

Российский многосерийный триллер «Адмиралы района» – это история, которая происходит в одном из питерских районов. В большом торговом комплексе планировался теракт, который удалось предотвратить бывшему сотруднику МВД. Он случайно оказался там и смог отогнать машину со взрывчатыми веществами. Игнатьев спас людей ценой собственной жизни. Агенты ФСБ во главе с майором Девятовым принимаются за расследование этого дела. Они сделают все, чтобы найти и наказать человека, ответственного за гибель их друга.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Андрей Некрасов
Андрей Некрасов
Денис Васильев
Денис Васильев
Лукерья Ильяшенко
Лукерья Ильяшенко
Максим Дахненко
Максим Дахненко
Эдуард Флёров
Эдуард Флёров
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Адмиралы района - Сезон 1 Сезон 1
2020, 16 эпизодов
 
Сезон 2
TBA,
 
Кадры из сериала
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