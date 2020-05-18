Российский многосерийный триллер «Адмиралы района» – это история, которая происходит в одном из питерских районов. В большом торговом комплексе планировался теракт, который удалось предотвратить бывшему сотруднику МВД. Он случайно оказался там и смог отогнать машину со взрывчатыми веществами. Игнатьев спас людей ценой собственной жизни. Агенты ФСБ во главе с майором Девятовым принимаются за расследование этого дела. Они сделают все, чтобы найти и наказать человека, ответственного за гибель их друга.