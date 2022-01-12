Соержание:

Ава ДюВерней - Фильмы

- Ава ДюВерней – «Скандал»

- Ава ДюВерней – «Сельма»

- Ава ДюВерней – «Излом времени»

Ава ДюВерней – Личная жизнь

Ава ДюВерней родилась 24 августа 1972 года в городе Лос-Анджелес, штат Калифорния, США. Ее вырастила мать Дарлин и отчим Мюррей Майе. В детстве будущий режиссер была близка с ним, и поэтому после окончания Высшей школы Святого Джозефа в Лэйквуде отправилась на его историческую родину – в Сельму, штат Алабама. Эта поездка вдохновила ДюВерней на создание ее самого известного фильма. Сначала молодая выпускница она подалась в журналистику, но разочаровавшись в профессии, стала пробовать силы в области пиара на различных телевизионных шоу. Эта работа позволила ей набраться опыта, и в 2005 году режиссер решилась взять ссуду в размере шести тысяч долларов на создание своего первого 10-минутного документального фильма «Жизнь в субботу вечером».

Ава ДюВерней - Фильмы

В 1999 году она создала собственное агентство The DuVernay Agency, которое занималось маркетингом кинофильмов, но не бросила снимать документалки. Набив руку, ДюВерней принялась за игровое кино и в 2010 году выпустила картину «Я буду следовать» о молодой художнице Майе, которая вынуждена прервать карьеру, чтобы ухаживать за тяжело больной тетей. Этот фильм принёс режиссеру признание критиков и ряд наград в сфере независимого кино. В 2012 году ДюВерней выпустила фильм «На полпути в никуда» о медсестре Руби, которая бросает учебу в медицинском колледже, чтобы помогать выжить своему мужу, приговоренному к восьми годам заключения в тюрьме. Эта лента получила главный приз «Сандэнс», сделав ДюВерней первой афроамериканской женщиной, выигравшей премию за лучшую режиссуру кинофильма в рамках фестиваля. В 2013 году она сняла короткометражный фильм «Дверь», представленный на 70-м Венецианском кинофестивале, а затем Шонда Раймс пригласила её на место режиссёра одного из эпизодов третьего сезона сериала «Скандал». В 2014 году ДюВерней выпустила свой третий полнометражный игровой фильм «Сельма», основанный на реальных событиях борьбы за гражданские права в 1965 году. Эта работа была отмечена множеством номинаций и наград, в том числе номинациями на премии «Золотой глобус» и «Независимый дух» за лучшую режиссуру, а так же «Оскаром» за лучшую песню к фильму. Тот факт, что «Сельма» была выдвинута на «Оскар» как лучший фильм, а сама ДюВерней не получила номинацию как режиссер, стал причиной резкой критики Академии кинематографических искусств и наук как со стороны прессы, так и зрителей. В 2015 году ДюВерней рассказала, что свой следующий фильм будет снимать о любви во время Урагана «Катрина». Также она выступила в качестве создателя и продюсера сериала «Королева сахарных плантаций», который стартовал на Oprah Winfrey Network в 2016 году. Следующий художественный фильм ДюВерней «Излом времени» вышел на экраны в 2018 году, но был раскритикован и зрителями, и киносообществом. Также в 2018 году стало известно, ДюВерней займет режиссерское кресло в экранизации комикса DC «Новые боги».

Ава ДюВерней – «Скандал»

В 2014 году ДюВерней стала режиссером одного из эпизодов драматического сериала «Скандал», запущенного в 2012 году Шондой Раймс для канала ABC. Шоу рассказывает о работе антикризисного менеджера Оливии Поул (Керри Вашингтон), образ которой основан на истории и карьере Джуди Смит – бывшей руководительницы пресс-центра Джорджа Буша-старшего. На экране разворачиваются взаимоотношения Оливии с сотрудниками ее компании «Поуп и партнеры», президентом США Фицджеральдом Грантом (Тони Голдуин) и главой аппарата Белого дома Сайрсом Бином (Джефф Перри). В рамках своей деятельности Оливия раскрывает тайну бывшей сотрудницы Белого дома Аманды Тэннер (Лиза Вайль), разыскивает информатора, который узнает и распространяет секретную информацию из Белого дома, а так же углубляется в собственную непростую семейную историю. Мать героини, которую та считала мертвой, вдруг становится известной как международная преступница, и в то же время отец Оливии, давно не интересовавшийся ее жизнью, решает восстановить отношения.

Ава ДюВерней – «Сельма»

Драматический исторический фильм Авы ДюВерней 2014 года, основанный на событиях марша 1965 года в городах Сельма и Монтгомери в рамках движения за права чернокожих в США. Действие начинается за два года до основных событий, когда белые террористы убивают в Бирмингеме четырех темнокожих детей. Пламя общественного негодования разгорается, и параллельно с этим Мартин Лютер Кинг (Дэвид Ойелоуо) агитирует Линдона Джонсона (Том Уилкинсон) предоставить темнокожему населению право голоса, так как они важная часть американского общества. Однако, несмотря на то, что движение афроамериканцев набирает силу, местные власти в лице губернатора Джорджа Уоллеса (Тим Рот) активно сопротивляются и пытаются подавить возникшую инициативу. Опра Уинфри сыграла Энни Ли Купер – женщину, которая пыталась зарегистрироваться на голосование, но была жестоко выдворена шерифом, за что ударила его.

Ава ДюВерней – «Излом времени»

Семейный фантастический фильм компании Disney, который Ава ДюВерней сняла по сценарию Дженнифер Ли – автора кассового мультфильма «Холодное сердце». В центре событий юная Мег Мерфи (Сторм Рейд), отец которой исчезает во время одного из своих научных экспериментов. Девочка берет себе на подмогу младшего брата и несколько друзей, и дети отправляются на поиски, не зная, что им предстоит путешествие по неведомым фантастическим мирам.

Ава ДюВерней – Личная жизнь

ДюВерней не замужем и не имеет детей. Она тщательно скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз, и журналистам так и не удалось выяснить ее сексуальную ориентацию.