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Линкольн в бардо

Lincoln in the Bardo
США / драма / 18+

В ролях

Том Хэнкс
Том Хэнкс
Abraham Lincoln
Алана Блур
Anna
Андре Холланд
Андре Холланд
Мэри Бердсонг
Delphi Evans
Willie Maid
Zachary Timmis
School Pupil
Jordan Luke Gage
Gilbert
Эмили Тааффе
Эмили Тааффе
Mary Todd Lincoln
Пьер Бергман
Пьер Бергман
Washington Gentleman
Keith Lomas
Clergy
Джон Камминс
Jack Bennett
Tailor
Режиссер Дьюк Джонсон
Сценарист Джордж Сондерс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Производство Playtone, Starburns Industries
Другие названия
Lincoln in the Bardo

Рейтинг фильма

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Обновлено 24 февраля 2026

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