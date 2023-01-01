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Фредерик Дуглас: В пяти выступлениях Фредерик Дуглас: В пяти выступлениях
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Frederick Douglass: In Five Speeches

Фредерик Дуглас: В пяти выступлениях, 2022

2022 / США
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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О фильме

Документальный фильм, где известные актеры и актрисы «оживляют» программные речи Фредерика Дугласа, американского писателя, просветителя и борца за права темнокожего населения. В проекте приняли участие Колман Доминго («Эйфория»), Николь Бехари («Сцены из супружеской жизни»), Джонатан Мейджорс («Страна Лавкрафта»), Джеффри Райт («Мир Дикого Запада») и другие. «Фредерик Дуглас: В пяти выступлениях» — это возможность прочесть (точнее, услышать) еще одну страницу американской истории. Голос самого Дугласа никогда не был записан, но его страстные речи вдохновляют на борьбу против неравенства до сих пор.

7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 58 минут
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Режиссер
Джулия Маркези
В ролях
Николь Бахари
Николь Бахари
Колман Доминго
Колман Доминго
Андре Холланд
Андре Холланд
Джонатан Мэйджерс
Джонатан Мэйджерс
Джеффри Райт
Джеффри Райт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Фредерик Дуглас: В пяти выступлениях 2 постера
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Фредерик Дуглас: В пяти выступлениях
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