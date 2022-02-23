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Постер фильма Фредерик Дуглас: В пяти выступлениях
7.6
Киноафиша Фильмы Фредерик Дуглас: В пяти выступлениях
7.6

Фредерик Дуглас: В пяти выступлениях

, 2022
Frederick Douglass: In Five Speeches
США / документальный / 18+
Постер фильма Фредерик Дуглас: В пяти выступлениях
7.6

О фильме

Документальный фильм, где известные актеры и актрисы «оживляют» программные речи Фредерика Дугласа, американского писателя, просветителя и борца за права темнокожего населения. В проекте приняли участие Колман Доминго («Эйфория»), Николь Бехари («Сцены из супружеской жизни»), Джонатан Мейджорс («Страна Лавкрафта»), Джеффри Райт («Мир Дикого Запада») и другие. «Фредерик Дуглас: В пяти выступлениях» — это возможность прочесть (точнее, услышать) еще одну страницу американской истории. Голос самого Дугласа никогда не был записан, но его страстные речи вдохновляют на борьбу против неравенства до сих пор.

В ролях

Николь Бахари
Николь Бахари
Колман Доминго
Колман Доминго
Андре Холланд
Андре Холланд
Джонатан Мэйджерс
Джонатан Мэйджерс
Джеффри Райт
Джеффри Райт
David Blight
Self
Генри Луис Гейтс
Self
Kenneth B. Morris Jr.
Historian
Дэнзел Уитакер
Дэнзел Уитакер
Режиссер Джулия Маркези
Композитор Matthew Head
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 58 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 23 февраля 2022
Премьера в мире 23 февраля 2022
Другие названия
Frederick Douglass: In Five Speeches, Frederick Douglass: În cinci discursuri, Frederick Douglass: Öt beszéd tükrében, Фредерик Дуглас: В пяти выступлениях, フレデリック・ダグラス 黒人の未来を変えたスピーチ, 道格拉斯：廢奴運動傳奇五講

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
Обновлено 23 января 2023

Отзывы о фильме

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