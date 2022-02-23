Фредерик Дуглас: В пяти выступлениях, 2022

Документальный фильм, где известные актеры и актрисы «оживляют» программные речи Фредерика Дугласа, американского писателя, просветителя и борца за права темнокожего населения. В проекте приняли участие Колман Доминго («Эйфория»), Николь Бехари («Сцены из супружеской жизни»), Джонатан Мейджорс («Страна Лавкрафта»), Джеффри Райт («Мир Дикого Запада») и другие. «Фредерик Дуглас: В пяти выступлениях» — это возможность прочесть (точнее, услышать) еще одну страницу американской истории. Голос самого Дугласа никогда не был записан, но его страстные речи вдохновляют на борьбу против неравенства до сих пор.