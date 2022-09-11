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Киноафиша Рецензии «Целиком и полностью»: Рецензия Киноафиши

«Целиком и полностью»: Рецензия Киноафиши

11 сентября 2022 10:00
«Целиком и полностью»: Рецензия Киноафиши

B-movie для зумеров

Следить за каждым проектом чуткого и неординарного итальянского режиссёра Луки Гуаданьино стало привычным делом, когда про него прознали не только фестивальные синефилы. Ему приписывают открытие Тимоти Шаламе, новое видение квир-кино и лёгкий сумасшедший романтизм. Только итальянец всё ещё европейский режиссёр, и поэтому любит экспериментировать с жанрами в любую свободную минуту. К тому же тандем Шаламе+Гуаданьино стал настолько удачным, что почему не попробовать ещё раз. Просто хочется снимать кино, и неважно какое.

«Целиком и полностью»: Рецензия Киноафиши
Целиком и полностью

В центре сюжета история молодой Марен, которой надо научится жить жизнью каннибала, но при этом никого не обидеть.

Помните в 1990-х все говорили про «Поколение игры "Doom"» Грегга Араки? С приходом нового века картина всё ещё оставалась словно главным атрибутом потерянного поколения того времени. На дворе 2022 год и расцвет зумерских идей, а у каждой эпохи, поколения, субкультуры или любого другого явления должен быть свой «настольный» фильм. Не всегда же смотреть один TickTok, верно? Хотя одно другому не мешает.

Вампирская тема уже не в моде, а каннибализм — в тренде. Если руководствоваться исключительно этим, то «Целиком и полностью» разнесут на цитаты, скриншоты, постеры фильма будут вешать на стенах и зумеры начнут одеваться точно также как герой Тимоти Шаламе. К тому же совершенно случайным образом сейчас ещё больше молодых людей стало красить волосы в разные оттенки красного, поэтому пусть розовый цвет подождёт до релиза «Барби» Греты Гервигг. Сейчас в меню человечинка.

«Целиком и полностью»: Рецензия Киноафиши
Целиком и полностью

Лука Гуаданьино интересно чувствует юное поколение, его собственный возраст совершенно не волнует, поэтому почти с каждым фильмом его герои всё моложе и моложе. Кому нужна эта элитарная европейская жизнь среднего класса как в фильмах «Я — это любовь» и «Большой всплеск», когда можно инфантильно играть с жанрами и ни в чëм себе не отказывать? Восемнадцатилетние страдают каннибализмом — пожалуйста, «Ромео и Джульетта» для зумеров — ещё больше, ничего непонятно, но очень интересно как в каноничных b-movies — продано! Не ищите философии и морализаторства, Лука Гуаданьино просто приглашает на молодёжную вечеринку каннибалов. Всё-таки жизнь надо прожить целиком и полностью.

Ася Заболоцкая
Ася Заболоцкая
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