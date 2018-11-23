«Вдовы»: Рецензия Киноафиши

Гангстер с воза – меньшинствам легче

Известный бандит Гарри Роулинс (Лиам Нисон) и трое его подельников погибают во время ограбления от пуль правоохранителей. Фургон с украденными двумя миллионами долларов и телами налётчиков сгорел, а жёны преступников стали вдовами. Покойные мужья не оставили после себя ничего кроме долгов, разве что Роулинс завещал своей супруге Веронике (Виола Дэвис) записную книжку с планом нового ограбления. Ситуация становится критичной, когда к Веронике наведывается Джамал Мэннинг, которого её муж обокрал. Мэннингу нужны его деньги для предвыборной кампании, так что у Вероники есть месяц, чтобы их достать. Она решает собрать команду из вдов бандитов, погибших на последнем деле вместе с Гарри, и пойти по стопам мужа.

Кадр из фильма «Вдовы»

Режиссёр Стиив Маккуин, пять лет назад собравший солидный наградной урожай с фильмом «12 лет рабства», взял за основу сюжета историю, рассказанную ещё в 1983 году в британском сериале «Вдовы». Перенести действие из Лондона на Средний Запад, а именно в Чикаго, британскому подданному Маккуину помогала американская писательница Гиллиан Флинн, работавшая над сценарием криминального триллера и известная своими романами «Острые предметы» и «Исчезнувшая». Без сомнений «Вдовы» не только жанровое кино, но и политическое высказывание. Второй сюжетной линией становится противостояние двух кандидатов на должность олдермена (члена муниципального совета). Джек Маллиган (Колин Фаррелл) – сын старого олдермена Тома (Роберт Дюваль), олицетворение белой аристократии, погрязшей в коррупции. Джамал Мэннинг – афроамериканский наркоторговец, решивший легализоваться, уйдя в политику. Обоим мужчинам нет дела до проблем овдовевших женщин, им плевать на избирателей и вообще на всё, кроме денег и голосов. Женщины в этой картине загнаны в угол и всё, что им остаётся – это пойти против системы, полагаться они могут только на себя. Символично, что двое из четырёх грабительниц – афроамериканки (за руль подержанного фургона сядет Белль в исполнении Синтии Эриво, которую в этом году вы могли увидеть в фильме Дрю Годдарда «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»»), ещё одна – Линда (Мишель Родригес) – латиноамериканка. Единственная белая героиня Элис (Элизабет Дебики) и та потомок польских эмигрантов. Словом, представительницы меньшинств вынуждены бороться даже не за свои права (всё-таки они собираются присвоить чужие деньги, хоть и грязные), а за выживание.

Кадр из фильма «Вдовы»

Замысел фильма выглядел многообещающим, особенно с такой командой. Отдельно стоит отметить актёрскую игру женского квартета. Вопреки некоторой недосказанности относительно прошлого главных героинь им удалось показать обыкновенных женщин, вынужденных быть сильными. Особенно хороша Дэвис, играющая на полутонах: когда в ключевых сценах эмоциональный накал достигает пика, её сухие фразы или невзначай брошенный взгляд работают лучше любых слёз и криков. В то же время потенциал актёров мужского пола, которые стараются изо всех сил, остаётся нераскрытым, за исключением разве что Дюваля. Мужские персонажи на протяжении фильма никак не меняются, являясь лишь необходимым злом для развития сюжета.

Кадр из фильма «Вдовы»

После триумфа «12 лет рабства» планка для Маккуина была поставлена очень высоко, и пенять ему на то, что, дескать, не удержал её, как-то неловко. Тем более что начинаются «Вдовы» с виртуозно смонтированного эпизода, где безмятежное утро в постели с любимым мужем перемежается кадрами динамичного ограбления, перерастающего в погоню. Сцена завораживает и приковывает внимание, однако уже спустя минут 30 ритм начинает буксовать, что для криминальной драмы длиной в два часа настораживает. Флинн, видимо, привыкшая преображать в сценарии свои собственные произведения, (сериал Жан-Марка Валле «Острые предметы» и фильм Дэвида Финчера «Исчезнувшая»), справлялась с этим замечательно, её сюжеты поражали интригой, неожиданными поворотами и внезапной развязкой. На этот раз сюжет вышел слишком линейным, хотя и не без сюрпризов.

Кадр из фильма «Вдовы»

Некоторые режиссёрские приёмы могут показаться спорными, например, эмоциональный диалог Джека Маллигана со своей помощницей. После изобилующего популизмом выступления перед избирателями Джек садится в машину и рассказывает, что он на самом деле думает. При этом камера игнорирует актёров, а на экране показаны виды города, по которому едет автомобиль. С одной стороны, очевидна метафора политического закулисья, мол, это всё не для наших обывательских глаз. С другой стороны – ради метафоры жертвуют драмой и раскрытием характеров персонажей. К сожалению, после просмотра «Вдов» кажется, что эта картина – ещё одна жертва на алтарь социально ответственного кино. Динамичного боевика от Маккуина вряд ли кто-то ожидал, но криминальному триллеру «Вдовы» при всей мрачной атмосфере и берущих за душу моментах, вроде отражения погибшего мужа в окне, чего-то не хватает. И если в США актуальный до мелочей социальный контекст найдёт отклик у зрителей (тут и намёки на связи профсоюзов с коррумпированными политиками, и застреленный белыми полицейскими чернокожий подросток), то российскому зрителю интереснее всё-таки история вдов, решившихся на криминальную авантюру. И хотя героини показаны реалистично, по понятным причинам они растеряны и не всегда знают, что и как делать, но план ограбления в «Восьми подругах Оушена» и то правдоподобнее.

Леонид Аверин

В российском прокате с 22 ноября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Вдовы»