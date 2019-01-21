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Киноафиша Сериалы Другие

Другие (2019 - 2019)

Drugie 18+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 13 часов 52 минуты
О чем сериал

Сериал «Другие» – это российская драма о ребенке с экстрасенсорными способностями. События разворачиваются в 1950-е годы. Пережившая войну супружеская пара никак не может завести ребенка. Отчаявшись, они берут на воспитание очаровательную девочку из детдома. Но вскоре малышка шокирует приемных родителей уникальными и пугающими способностями. Неожиданно из лагеря в Сибири возвращается биологическая мать девочки – тоже экстрасенс. Ей обещают вернуть ребенка, если она будет работать на советскую разведку.

В ролях
В ролях
Кирилл Сафонов
Кирилл Сафонов
Елена Подкаминская
Елена Подкаминская
Светлана Смирнова-Марцинкевич
Светлана Смирнова-Марцинкевич
Наталья Романычева
Мила Сивацкая
Мила Сивацкая
Эльдар Лебедев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Другие - Сезон 1 Сезон 1
2019, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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