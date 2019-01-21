Сериал «Другие» – это российская драма о ребенке с экстрасенсорными способностями. События разворачиваются в 1950-е годы. Пережившая войну супружеская пара никак не может завести ребенка. Отчаявшись, они берут на воспитание очаровательную девочку из детдома. Но вскоре малышка шокирует приемных родителей уникальными и пугающими способностями. Неожиданно из лагеря в Сибири возвращается биологическая мать девочки – тоже экстрасенс. Ей обещают вернуть ребенка, если она будет работать на советскую разведку.