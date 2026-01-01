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Заклятие: Первое причастие

, 2027
The Conjuring: First Communion
США / ужасы
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В ролях

Гарретт Уэринг
Ed Warren
Аманда Фикс
Lorraine Warren
Маттиас Швайгхефер
Маттиас Швайгхефер
Режиссер Родриге Хуарт
Сценарист Чад Хэйес, Кэри Хэйес, Richard Naing, Йен Голдберг
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2027
Премьера в мире 9 сентября 2027
Дата выхода
9 сентября 2027 Австралия
9 сентября 2027 Бразилия
9 сентября 2027 Германия
10 сентября 2027 Испания
10 сентября 2027 США
9 сентября 2027 Чехия
Производство New Line Cinema, The Safran Company, Warner Bros. Entertainment
Другие названия
The Conjuring: First Communion, Invocação do Mal: A Primeira Comunhão, Obecność: Pierwsza komunia

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Обновлено 27 июля 2026

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