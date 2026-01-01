В ролях
Аманда Фикс
Lorraine Warren
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Родриге Хуарт
Сценарист
Чад Хэйес, Кэри Хэйес, Richard Naing, Йен Голдберг
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
0 минут
Год выпуска
2027
Премьера в мире
9 сентября 2027
Дата выхода
|9 сентября 2027
|Австралия
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|9 сентября 2027
|Бразилия
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|9 сентября 2027
|Германия
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|10 сентября 2027
|Испания
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|10 сентября 2027
|США
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|9 сентября 2027
|Чехия
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Производство
New Line Cinema, The Safran Company, Warner Bros. Entertainment
Другие названия
The Conjuring: First Communion, Invocação do Mal: A Primeira Comunhão, Obecność: Pierwsza komunia