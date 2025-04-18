Бирманская железная дорога в 1943 году и Тихоокеанский театр военных действий во время Второй мировой войны — это история о жестокости войны, хрупкости жизни и невозможности любви, показанная глазами австралийского врача и военнопленного.
На Amazon Prime Video вышли все пять эпизодов мини-сериала от австралийского режиссера Джастина Курзеля, чья вышедшая в прошлом году лента «Безмолвное братство» с Джудом Лоу и Николасом Холтом повествует о борьбе с неонацистской группировкой из Айдахо. Предыдущие работы Курзеля — например, «Сноутаун», «Подлинная история банды Келли», «Нитрам» — всегда касались вопросов преступности и того, где проходит черта закона и…