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Постер сериала Узкая дорога на дальний север
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Киноафиша Сериалы Узкая дорога на дальний север

Узкая дорога на дальний север (2025 - 2025)

The Narrow Road to the Deep North 18+
Год выпуска 2025
Страна Австралия/США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность сериала 3 часа 40 минут

О чем сериал

Бирманская железная дорога в 1943 году и Тихоокеанский театр военных действий во время Второй мировой войны — это история о жестокости войны, хрупкости жизни и невозможности любви, показанная глазами австралийского врача и военнопленного.

Узкая дорога на дальний север - трейлер первого сезона
Узкая дорога на дальний север  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Джейкоб Элорди
Джейкоб Элорди
Одесса Янг
Одесса Янг
Киран Хайндс
Киран Хайндс
Саймон Бэйкер
Саймон Бэйкер
Сё Касамацу
Томас Везеролл
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Сезоны
Узкая дорога на дальний север - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 5 эпизодов
 
Отзывы о сериале

Наша рецензия

На Amazon Prime Video вышли все пять эпизодов мини-сериала от австралийского режиссера Джастина Курзеля, чья вышедшая в прошлом году лента «Безмолвное братство» с Джудом Лоу и Николасом Холтом повествует о борьбе с неонацистской группировкой из Айдахо. Предыдущие работы Курзеля — например, «Сноутаун», «Подлинная история банды Келли», «Нитрам» — всегда касались вопросов преступности и того, где проходит черта закона и…
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Новости о сериале
Джейкоб Элорди попадает в плен и встречает любовь в трейлере мини-сериала «Узкая дорога на дальний север»
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