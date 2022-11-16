«Чудо»: Рецензия Киноафиши

Действие фильма разворачивается в Ирландии, в 1862 году. В глухой деревушке 11-летняя девочка вот уже четыре месяца отказывается от еды и при этом чувствует себя здоровой. Местные жители не могут понять, что это – настоящее чудо или обман, который может навредить ребенку. Разобраться в необычном случае предстоит медсестре Либ Райт, прибывшей из Лондона.

«Чудо» – дебютный англоязычный фильм чилийского режиссера Себастьяна Лелио основан на одноименном романе Эммы Донохью, которая стала всемирно известной благодаря экранизации своего романа «Комната» с Бри Ларсон в главной роли и получила номинацию на премию «Оскар» за сценарий. Драму с Флоренс Пью , сыгравшей медсестру Либ, в сентябре представили на Международном кинофестивале в Торонто.

Кино Себастьяна Лелио неожиданно начинается с разрушения четвертой стены – актриса Нив Алгар, которая исполнила роль Китти, обращается к зрителю, стоя на фоне декораций. «Мы никто без историй», – эти слова женщина будет повторять неоднократно, адресуя их людям по ту сторону экрана. Из-за иммерсивной музыки и сцен с пульсирующим светом все время возникает ощущение, что ты смотришь не фильм, а спектакль или перформанс.

«Чудо» вдохновлено «постящимися девушками» викторианской эпохи, истории которых нередко попадали в газеты. Некоторые молодые женщины, в том числе из высшего общества, якобы долгое время могли обходиться без еды и воды. В XIX веке никто не задумывался об опасности такого образа жизни и тем более не считал длительное голодание признаком расстройства пищевого поведения. Это безразличие к женскому здоровью в полной мере отражено в фильме – даже доктору проще поверить, что 11-летняя девочка, которая не ест (она уверяет, что питается «манной небесной») – святая, чем разобраться в истинных причинах ее строжайшего поста.

Чудо

Отрицание научных знаний и рационального мышления жителями ирландской деревни и объяснение всех отклонений от нормы с точки зрения религии – основной лейтмотив фильма. Несмотря на то, что «Чудо» – это мрачный, запутанный триллер, фильм периодически выдает пугающие вещи, свойственные боди-хоррорам, – чаще всего они связаны с неизбежными последствиями длительного голодания.

У кино Себастьяна Лелио крайне медлительный темп повествования, который, тем не менее, затягивает в темную и жестокую историю одной очень религиозной семьи, которую, несмотря на их показное праведное поведение, Бог давно покинул. «Чудо» также поднимает тему восприятия ментальных расстройств в XIX веке, как слабости духа, – и это, пожалуй, самое чудовищное, что есть в этой картине. Посттравматическое расстройство, переживание смерти близкого человека и депрессивный эпизод – вещи, о которых героям стыдно рассказать другим, и именно молчание и чужое равнодушие медленно их убивают.

Чудо

Несмотря на безнадежный мотив фильма, в нем нашлось место и свету. Бесстрашная и решительная героиня Либ Райт (со своим сложным, травмирующим прошлым) расследует необычный случай, прежде всего опираясь на свой медицинский опыт и научные знания. В отличие от темных местных жителей она хотя бы пытается помочь девочке, которая выглядит и чувствует себя все хуже и хуже, а не просто восхищается ее стойкостью и жертвенностью, как все остальные, приравнивающие ребенка к святым, которые осознанно воздерживались от пищи. Спустя некоторое время медсестра Либ становится другом и ангелом-хранителем для Энн, мать которой безразлична к судьбе дочери. Флоренс Пью снова очень точно попала в роль – на экране мы видим героиню, которая готова идти до конца, чтобы спасти чужую жизнь.

Чудо

«Чудо» – еще и драма, которая рассказывает о незавидном положении женщины в XIX веке и восприятии ее профессии мужчинами. Неудивительно, что сексизм преследует главную героиню на каждом шагу – специальная комиссия, которая занимается делом голодающей Энн, (а, точнее, ищет подтверждение ее избранности, отказываясь замечать смертельную угрозу здоровью) относится к медсестре Либ, прибывшей из Лондона, не просто с недоверием, а с пренебрежением и даже с издевкой. В деревне никто из мужчин не воспринимает ее как специалиста и многие даже шутят, что «перепутали ее с монахиней». Тем не менее журналист из Daily Telegraph Уилл, тоже расследующий необычный случай Энн, по большей части общается с Либ на равных, хотя сначала он тоже подшучивал над ней, ставя под сомнение ее компетентность.

Чудо

«Чудо», невзирая на ужасающие поступки, на которые способны даже родные люди, удивительно элегантное кино с гипнотическими и в то же время тревожными ирландскими пейзажами – большую часть фильма герои проводят на природе и блуждают по зеленым холмам, щедро обдуваемым всеми ветрами.

Картина Лелио – одновременно и тяжелая драма, и размеренный триллер с натянутой атмосферой и густой тьмой, которая постепенно сгущается вокруг героев, не давая им дышать. Это кино точно не понравится тем, кто ждет неожиданных поворотов и шокирующую концовку – ничего подобного не будет. «Чудо» – картина, в которой время будто застыло. Фильм копается в человеческих пороках и изучает скрытые мотивы поступков, которые причиняют боль другим. Если вы готовы заглянуть в страшный мир губительного религиозного фанатизма, то это кино – для вас.