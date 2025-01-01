Меню
Киран Хайндс
Награды
Награды и номинации Кирана Хайндса
Ciarán Hinds
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Кирана Хайндса
Оскар 2022
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2022
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
