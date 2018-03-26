1845 год. Королевская военно-морская экспедиция, возглавляемая тремя капитанами — сэром Джоном Франклином, Фрэнсисом Крозье и Джеймсом Фицджеймсом — отправляется на поиски Северо-Западного прохода из Атлантического океана в Тихий. Спустя некоторое время суда «Террор» и «Эребус» оказываются в смертельной ледяной ловушке, где подвергаются нападению огромного неизвестного чудовища, похожего на белого медведя. Этот злобный хищник неотступно преследует корабли в отчаянной гонке на выживание. Но вскоре становится понятно, что это лишь начало неприятностей, которые ожидают членов экипажа. Людям, находящимся в состоянии паники и страха, предстоит одновременно бороться со сверхъестественными стихиями, и, в конечном счете, с самими собой. Смогут ли моряки сохранить цивилизованное поведение?