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Постер сериала Террор
Постер сериала Террор
Постер сериала Террор
Постер сериала Террор
Постер сериала Террор
Постер сериала Террор
Постер сериала Террор
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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7 постеров
Киноафиша Сериалы Террор

Террор (2018 - …)

The Terror 18+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 46 минут
Телеканал AMC
Продолжительность сериала 15 часов 20 минут

О чем сериал

1845 год. Королевская военно-морская экспедиция, возглавляемая тремя капитанами — сэром Джоном Франклином, Фрэнсисом Крозье и Джеймсом Фицджеймсом — отправляется на поиски Северо-Западного прохода из Атлантического океана в Тихий. Спустя некоторое время суда «Террор» и «Эребус» оказываются в смертельной ледяной ловушке, где подвергаются нападению огромного неизвестного чудовища, похожего на белого медведя. Этот злобный хищник неотступно преследует корабли в отчаянной гонке на выживание. Но вскоре становится понятно, что это лишь начало неприятностей, которые ожидают членов экипажа. Людям, находящимся в состоянии паники и страха, предстоит одновременно бороться со сверхъестественными стихиями, и, в конечном счете, с самими собой. Смогут ли моряки сохранить цивилизованное поведение?

Террор - трейлер первого сезона
Террор  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Джаред Харрис
Джаред Харрис
Иэн Харт
Иэн Харт
Мики Исикава
Мики Исикава
Тобайас Мензис
Тобайас Мензис
Киран Хайндс
Киран Хайндс
Пол Рэди
Пол Рэди
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
7.8 IMDb
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Сезоны
Террор - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 10 эпизодов
 
Террор - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 10 эпизодов
 
Сезон 3 / Season 3
TBA,
 
Отзывы о сериале
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