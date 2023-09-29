Киллер Лиам Нисон сражается с террористами в трейлере триллера «Последний наемник»

Прокатная компания «Экспонента» представила дублированный трейлер криминального триллера «Последний наемник». Главную роль исполнил Лиам Нисон, в последние годы активно снимающийся в боевиках.

В центре сюжета — наемный убийца Финбар (Нисон), который в криминальных кругах считается живой легендой. Пребывая уже в преклонном возрасте, он осознает, что его умения уже не те, что в былые годы, поэтому решает уйти на покой. Он инкогнито поселяется в удаленном ирландском городке, окруженном живописными изумрудными холмами. Однажды туда пребывает группа бандитов и начинает террор, чтобы выманить Финбара. Тому ничего не остается, как вновь взяться за оружие, однако на этот раз на кону не только его собственная жизнь, но и благополучие тех, кого он любит.

Режиссером выступает Роберт Лоренц, ранее снявший с Нисоном жанрово схожую картину «Заступник» (2020). В актерском составе также задействованы Керри Кондон, Киран Хайндс, Джек Глисон, Сара Грин, Колм Мини и другие.

В российский прокат «Последний наемник» выйдет 23 ноября. Мировая премьера состоялась на минувшем Венецианском кинофестивале в секции «Горизонты».