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Стартовали съемки комедии «Красный 5» с Гошей Куценко, Денисом Шведовым и Романом Курцыным

24 мая 2023 11:13
Стартовали съемки комедии «Красный 5» с Гошей Куценко, Денисом Шведовым и Романом Курцыным

Постановкой шоу замается режиссер «Пятницы» и «Тети Марты».

Телеканал ТВ-3, стриминговый сервис Premier и студия 1-2-3 Production объявили о том, что в Москве стартовали съемки комедийного экшен-сериала «Красный 5». Проект разрабатывается при поддержке Института развития интернета.

Главные роли в шоу исполняют Денис Шведов («Оффлайн»), Гоша Куценко («Без правил»), Роман Курцын («Любовники»), Надежда Жарычева («Вместе веселее») и Севастьян Бугаев («Кунгур»).

В центре сюжета — специальный агент Бекешев (Шведов) с позывным «Красный 5», который вынужден отправиться в отставку после провала важной миссии. Теперь герой целыми днями бездельничает, не понимая, как приспособиться к мирной жизни и чему посвятить свободное время. Но однажды судьба дает Бекешеву шанс вернуть себе былой статус: он узнает о том, что за несколько месяцев до его увольнения из секретной тюрьмы сбежали злодеи, обладающие сверхспособностями. О расположении этого места знает лишь один человек — его давний друг Анатолич (Куценко), выстроивший тайное убежище под собственным дачным туалетом. Однако Бекешеву приходится сильно умерить свой энтузиазм по поводу предстоящей операции, когда ему в напарники дают молодого болтливого айтишника с кодовым именем «Бабуля» (Курцын), способного взламывать самые сложные шифры и варить отличный борщ.

Стартовали съемки комедии «Красный 5» с Гошей Куценко, Денисом Шведовым и Романом Курцыным

Режиссером проекта выступает Евгений Шелякин, ранее работавший над комедиями «Пятница» и «Вечная жизнь Александра Христофорова», а также сериалами «Кухня. Война за отель» и «Тетя Марта». Он обещает, что новое шоу удивит зрителей зрелищными трюками и необычными видами летней Москвы.

Фото: 1-2-3 Production
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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