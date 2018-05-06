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Постер к сериалу Сладкая горечь
Постер к сериалу Сладкая горечь
Постер к сериалу Сладкая горечь
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 7
Оцените
3 постера
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 7
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Киноафиша Сериалы Сладкая горечь
Сладкая горечь (2018 - 2019) Sweetbitter 18+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Starz
Продолжительность 7 часов 0 минут
О чем сериал

«Сладкая горечь» – это мелодраматическая история о молодой девушке Тесс, которая оказалась в безумном водовороте нью-йоркской жизни. В погоне за новыми впечатлениями она переезжает в город мечты из провинциального Огайо. Ей тут же улыбается удача – она получает работу в одном из самых дорогих и фешенебельных  ресторанов, в котором царит особая атмосфера. Там главная героиня обретает друзей и некое подобие семьи, впервые пробует наркотические вещества, влюбляется в коллегу и начинает понимать, чего она хочет от жизни.

Сладкая горечь - трейлер второго сезона
Сладкая горечь
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Stephanie Danler
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Том Стёрридж
Том Стёрридж Jake
Элла Пернелл
Элла Пернелл Tess
Кэйтлин Фицджералд
Кэйтлин Фицджералд Simone
Пол Спаркс
Пол Спаркс Howard
Эван Йоникит
Эван Йоникит Will
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сладкая горечь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 6 эпизодов
 
Сладкая горечь - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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