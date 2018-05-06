«Сладкая горечь» – это мелодраматическая история о молодой девушке Тесс, которая оказалась в безумном водовороте нью-йоркской жизни. В погоне за новыми впечатлениями она переезжает в город мечты из провинциального Огайо. Ей тут же улыбается удача – она получает работу в одном из самых дорогих и фешенебельных ресторанов, в котором царит особая атмосфера. Там главная героиня обретает друзей и некое подобие семьи, впервые пробует наркотические вещества, влюбляется в коллегу и начинает понимать, чего она хочет от жизни.