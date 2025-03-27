«Мудрые парни»: Рецензия Киноафиши

Обладатель режиссерского «Оскара» за фильм «Человек дождя» Барри Левинсон представил свою новую работу — криминальную драму «Мудрые парни» с Робертом Де Ниро в главной роли. Точнее, даже в двух главных ролях, поскольку актер одновременно играет двух крупных мафиози — Вито Дженовезе и Фрэнка Костелло. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает историю дружбы и ненависти двух главарей. Действие разворачивается в 50-е годы прошлого века. После побега в Италию и срока в тюрьме Вито Дженовезе узнает, что его место босса занял Фрэнк Костелло. Не желая мириться с потерей власти, Вито начинает готовить смертельный заговор против бывшего друга и бороться за возвращение прежнего влияния в свои руки.

К себе в команду, помимо выдающегося Де Ниро, Левинсон взял сценариста «Славных парней» Николаса Паледжи и продюсера того же фильма Ирвина Уинклера. Такой расклад в творческой группе, возможно, отчасти и повлиял на то, что «Мудрые парни» отчаянно пытаются быть «Славными парнями» Скорсезе с небольшой щепоткой «Ирландца». Строгие костюмы, похожие ракурсы и цветокоррекция, предсказуемые повороты сюжета — все это превращает творение Левинсона в грустную копию некогда великого криминального кино. В наши дни история дружбы и ненависти в мафиозных кругах похожа на пережиток прошлого и должна остаться последним словом за великими режиссерами данного жанра.

Дурной нафталиновый налет «Мудрым парням» придает еще и не самое удачное решение совмещать игровое кино с архивными фотографиями и реальной хроникой. Увлекательная драма с элементами триллера, где за власть борются две сильные личности, превращается в сухой пересказ событий или какой-то неоконченный документальный фильм, идущий поздно ночью не в прайм-тайм по ТВ.

Тем не менее Левинсон явно предпринял попытку освежить старый и до боли знакомый сюжет, придумав концепцию, где лучших друзей, а ныне заклятых врагов будет играть один и тот же актер. Но не кто попало, а Роберт Де Ниро, который уже не раз воплощал мафиозных боссов за свою продолжительную карьеру. Как бы грустно ни было это констатировать, но актер намертво сросся с этим амплуа, а потому новых выдающихся перформансов не выдает, даже играя двух разных людей одновременно. Некачественный грим придает этому раздвоению личности исключительную условность разделения ради галочки. Сама же игра производит скорее комический эффект, а не подчеркивает драму двух таких похожих, но разных людей. Особенно когда отчетливо видно искусственное существование в кадре, где актер поочередно произносит реплики в пустоту.

В общем, даже такой маститый артист не способен справиться с заранее абсурдным концептуальным решением. Поэтому игра Де Ниро, призванная привнести в ленту оригинальность и новизну, наоборот, делает повествование тяжелее и запутаннее. Кажется, даже сам Левинсон это понимает, монтируя основную линию с пояснениями Кастелло откуда-то из внесюжетной структуры, ломающей четвертую стену. В этих сценах герой чаще всего проговаривает то, что уже произошло в предыдущей сцене, либо же дает свою оценку происходящему на экране. И то, и другое стопорит развитие и без того монотонного сюжета. Это также подчеркивает неуверенность автора в своей задумке и в том, насколько зритель готов считывать, понимать и не путаться в личностях Де Ниро. Если сам режиссер не особо уверен в своем творении, должен ли зритель давать такому фильму шанс?

«Мудрые парни» отчаянно стараются быть великим кино о великих гангстерах, где экшен с перестрелками выдают дозировано, а на первый план выходят междоусобицы, личная борьба, вопросы жизни и смерти, дружбы и вражды. Но на выходе мы получаем скучное повествование и меланхоличную интонацию с классическими слезливыми постскриптумами перед титрами вкупе с неудавшейся, хотя вполне потенциальной художественной концепцией. Оттого кино так и остается невзрачной тенью лучших образцов криминальной драмы с Де Ниро в его лучшие годы.