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Гражина Шаполовска
Гражина Шаполовска
Grażyna Szapołowska
О персоне
Фильмография
Гражина Шаполовска
Grażyna Szapołowska
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Дата рождения
19 сентября 1953
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Место рождения
Быдгощ, Польша
Биография Гражина Шаполовска
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Фильмография Гражина Шаполовска
365 дней
мелодрама
2020, Польша
3.0
Брат нашего Бога
драма, биография
1997, Польша
6.0
Короткий фильм о любви
драма
1988, Польша
7.0
Первая встреча, последняя встреча
драма, комедия, исторический
1987, СССР
7.0
Лепестки, цветы, венки
драма
1984, Венгрия
5.0
Глядя друг на друга
драма
1982, Венгрия
7.0
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