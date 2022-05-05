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Борис Галкин
Борис Галкин
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Борис Галкин
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Дата рождения
19 сентября 1947
Возраст
74 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Биография Бориса Галкина
Родился 19 сентября 1947 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Бориса Галкина
Мы из будущего
фантастика, исторический, приключения, военный
2008, Россия
7.0
На мосту
драма
2008, Россия
0.0
07 меняет курс
военный, боевик
2007, Россия
6.0
Сдвиг
приключения, криминал
2006, Россия
6.0
22 июня, ровно в 4 часа
мелодрама
1992, Россия
0.0
Кровь за кровь
криминал
1991, СССР
6.0
Акция
боевик, военный
1987, СССР
6.0
Обвиняется свадьба
драма
1986, СССР
5.0
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«Неживая подмена»: отец Галкина пришел в ужас от «воскрешения» актера в «Диверсанте»
Артист скончался 12 лет назад.
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5 мая 2022 14:30
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