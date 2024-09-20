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Модный дом
Модный дом (2024 - …)
La Maison
18+
драма
Год выпуска
2024
Страна
Франция
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
50 минут
Стрим-сервис
Apple TV+
Продолжительность сериала
8 часов 20 минут
О чем сериал
Легендарный модный дом оказывается в центре скандала, что ставит под угрозу само его существование.
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В ролях
В ролях
Кароль Буке
Ламбер Вильсон
Анн Косиньи
Амира Касар
Зита Анро
Пьер Деладоншам
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Рейтинг сериала
0.0
Оцените
3
голоса
6.2
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2024,
10 эпизодов
Отзывы о сериале
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