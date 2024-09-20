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Киноафиша Сериалы Модный дом

Модный дом (2024 - …)

La Maison 18+
Год выпуска 2024
Страна Франция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Apple TV+
Продолжительность сериала 8 часов 20 минут

О чем сериал

Легендарный модный дом оказывается в центре скандала, что ставит под угрозу само его существование. 

В ролях
В ролях
Кароль Буке
Кароль Буке
Ламбер Вильсон
Ламбер Вильсон
Анн Косиньи
Анн Косиньи
Амира Касар
Амира Касар
Зита Анро
Зита Анро
Пьер Деладоншам
Пьер Деладоншам
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

0.0
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6.2 IMDb
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Сезоны
Модный дом - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 10 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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