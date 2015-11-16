Сериал «Версаль» – это биографическая драма о восхождении на престол и правлении легендарного французского короля Людовика XIV, известного как Король-Солнце. Корона достается мальчику в возрасте четырех лет, но придворным не удается сделать его живой марионеткой. Едва набравшись сил и знаний, молодой Людовик начинает череду коренных преобразований, которые нравятся далеко не всем знатным людям Франции. Для начала он приказывает построить в деревушке Версаль близ Парижа дворец, каких еще не видел свет.