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Постер сериала Версаль
Постер сериала Версаль
Постер сериала Версаль
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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3 постера
Киноафиша Сериалы Версаль

Версаль (2015 - 2018)

Versailles 18+
Год выпуска 2015
Страна Канада/Франция
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Canal+
Продолжительность сериала 30 часов 0 минут

О чем сериал

Сериал «Версаль» – это биографическая драма о восхождении на престол и правлении легендарного французского короля Людовика XIV, известного как Король-Солнце. Корона достается мальчику в возрасте четырех лет, но придворным не удается сделать его живой марионеткой. Едва набравшись сил и знаний, молодой Людовик начинает череду коренных преобразований, которые нравятся далеко не всем знатным людям Франции. Для начала он приказывает построить в деревушке Версаль близ Парижа дворец, каких еще не видел свет.

Версаль - трейлер первого сезона
Версаль  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Джордж Благден
Александр Влахос
Ивэн Уильямс
Ивэн Уильямс
Катрин Уокер
Катрин Уокер
Элиза Ласовски
Стюарт Боуман
Стюарт Боуман
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Сезоны
Версаль - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 10 эпизодов
 
Версаль - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2017, 10 эпизодов
 
Версаль - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2018, 10 эпизодов
 
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